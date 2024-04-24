https://1prime.ru/20240424/kompesatsiya-847658821.html

Казахстан компенсирует превышение добычи нефти в этом году перед ОПЕК+

Казахстан компенсирует превышение добычи нефти в этом году перед ОПЕК+ - 24.04.2024, ПРАЙМ

Казахстан компенсирует превышение добычи нефти в этом году перед ОПЕК+

Казахстан в первом квартале превысил плановые показатели по добыче нефти и намерен постепенно в течение всего года компенсировать перевыполненные объемы в... | 24.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-24T16:02+0300

2024-04-24T16:02+0300

2024-04-24T16:27+0300

энергетика

казахстан

добыча нефти

https://cdnn.1prime.ru/img/83572/04/835720428_0:17:2765:1572_1920x0_80_0_0_1a0f04d772055d15baff4f2c51112970.jpg

АЛМА-АТА, 24 апр — ПРАЙМ. Казахстан в первом квартале превысил плановые показатели по добыче нефти и намерен постепенно в течение всего года компенсировать перевыполненные объемы в рамках своих обязательств перед ОПЕК+, сообщила пресс-служба Минэнерго республики."По итогам решения 53-го заседание совместного министерского мониторингового комитета (JMMC) Казахстан подготовил подробный план компенсации, согласно которому постепенно компенсирует перевыполненные в первом квартале объемы в течение 2024 года", - указывается в сообщении.Сообщается, что Казахстан приложит все усилия для соблюдения своих обязательств и компенсации перепроизводства согласно намеченному плану. "Мы понимаем важность соблюдения обязательств каждой страной и поддерживания сотрудничества в целях стабилизации нефтяного рынка. Напомним, ранее Казахстан продлил свои текущие добровольные обязательства до конца июня 2024 года", - отмечает пресс-служба Минэнерго.Ранее сообщалось, что в марте Казахстан превысил плановые показатели по добыче нефти на 131 тысячу баррелей в сутки. Это было связано с климатическими условиями и продолжительностью отопительного сезона.

https://1prime.ru/20240416/opek-847440113.html

казахстан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

казахстан, добыча нефти