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Казахстан компенсирует превышение добычи нефти в этом году перед ОПЕК+ - 24.04.2024, ПРАЙМ
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Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20240424/kompesatsiya-847658821.html
Казахстан компенсирует превышение добычи нефти в этом году перед ОПЕК+
Казахстан компенсирует превышение добычи нефти в этом году перед ОПЕК+ - 24.04.2024, ПРАЙМ
Казахстан компенсирует превышение добычи нефти в этом году перед ОПЕК+
Казахстан в первом квартале превысил плановые показатели по добыче нефти и намерен постепенно в течение всего года компенсировать перевыполненные объемы в... | 24.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-24T16:02+0300
2024-04-24T16:27+0300
энергетика
казахстан
добыча нефти
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АЛМА-АТА, 24 апр — ПРАЙМ. Казахстан в первом квартале превысил плановые показатели по добыче нефти и намерен постепенно в течение всего года компенсировать перевыполненные объемы в рамках своих обязательств перед ОПЕК+, сообщила пресс-служба Минэнерго республики."По итогам решения 53-го заседание совместного министерского мониторингового комитета (JMMC) Казахстан подготовил подробный план компенсации, согласно которому постепенно компенсирует перевыполненные в первом квартале объемы в течение 2024 года", - указывается в сообщении.Сообщается, что Казахстан приложит все усилия для соблюдения своих обязательств и компенсации перепроизводства согласно намеченному плану. "Мы понимаем важность соблюдения обязательств каждой страной и поддерживания сотрудничества в целях стабилизации нефтяного рынка. Напомним, ранее Казахстан продлил свои текущие добровольные обязательства до конца июня 2024 года", - отмечает пресс-служба Минэнерго.Ранее сообщалось, что в марте Казахстан превысил плановые показатели по добыче нефти на 131 тысячу баррелей в сутки. Это было связано с климатическими условиями и продолжительностью отопительного сезона.
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казахстан, добыча нефти
Энергетика, КАЗАХСТАН, добыча нефти
16:02 24.04.2024 (обновлено: 16:27 24.04.2024)
 
Казахстан компенсирует превышение добычи нефти в этом году перед ОПЕК+

Казахстан покроет превышение добычи нефти в I квартале 2024 года перед ОПЕК+

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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АЛМА-АТА, 24 апр — ПРАЙМ. Казахстан в первом квартале превысил плановые показатели по добыче нефти и намерен постепенно в течение всего года компенсировать перевыполненные объемы в рамках своих обязательств перед ОПЕК+, сообщила пресс-служба Минэнерго республики.
"По итогам решения 53-го заседание совместного министерского мониторингового комитета (JMMC) Казахстан подготовил подробный план компенсации, согласно которому постепенно компенсирует перевыполненные в первом квартале объемы в течение 2024 года", - указывается в сообщении.
Сообщается, что Казахстан приложит все усилия для соблюдения своих обязательств и компенсации перепроизводства согласно намеченному плану. "Мы понимаем важность соблюдения обязательств каждой страной и поддерживания сотрудничества в целях стабилизации нефтяного рынка. Напомним, ранее Казахстан продлил свои текущие добровольные обязательства до конца июня 2024 года", - отмечает пресс-служба Минэнерго.
Ранее сообщалось, что в марте Казахстан превысил плановые показатели по добыче нефти на 131 тысячу баррелей в сутки. Это было связано с климатическими условиями и продолжительностью отопительного сезона.
Логотип ОПЕК - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2024
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