https://1prime.ru/20240424/krokus-847639530.html

Путин рассказал о ходе расследования теракта в "Крокусе"

Путин рассказал о ходе расследования теракта в "Крокусе" - 24.04.2024, ПРАЙМ

Путин рассказал о ходе расследования теракта в "Крокусе"

Российские спецслужбы и правоохранительные органы устанавливают участников теракта в подмосковном "Крокус сити холле". Об этом заявил в видеообращении к... | 24.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-24T09:56+0300

2024-04-24T09:56+0300

2024-04-24T09:56+0300

происшествия

владимир путин

крокус сити холл

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 апр - ПРАЙМ. Российские спецслужбы и правоохранительные органы устанавливают участников теракта в подмосковном "Крокус сити холле". Об этом заявил в видеообращении к участникам XII международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Встреча проходит в Санкт-Петербурге под эгидой Совета безопасности РФ президент России Владимир Путин."Спецслужбы и правоохранительные органы России продолжают выяснять, изучать все детали этого подлого преступления. Выявляют его участников, включая заказчиков, спонсоров, организаторов", — сказал он.Глава государства отметил, что применяемые террористами методы становятся все более изощренными и варварскими. Теракт в подмосковном "Крокус сити холле" продемонстрировал это еще раз.Путин подчеркнул, что никто из участников теракта "Крокусе" не должен уйти от справедливого возмездия.Российский лидер добавил, что терроризм остается одной из самых серьезных угроз ХХI века, а цель терактов, за которыми стоят и спецслужбы ряда стран — подрыв конституционных основ и дестабилизация суверенных государств, разжигание межнациональной и межрелигиозной вражды.22 марта в красногорском концертном зале "Крокус Сити Холл" произошел теракт. Четверо мужчин ворвались в зал, расстреливали людей и бросали дымовые шашки, затем скрылись с места трагедии. Позднее президенту России Владимиру Путину доложили, что всех исполнителей теракта удалось задержать.ГУ МЧС по Подмосковью сообщило, что в результате теракта в “Крокус Сити Холле” пострадали 695 человек, в том числе 15 детей, из них 145 человек погибли, в том числе шесть детей

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владимир путин, крокус сити холл