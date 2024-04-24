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В Курганской области остаются подтопленными порядка 2,1 тысячи жилых домов

В Курганской области остаются подтопленными порядка 2,1 тысячи жилых домов - 24.04.2024, ПРАЙМ

В Курганской области остаются подтопленными порядка 2,1 тысячи жилых домов

В Курганской области на 24 апреля продолжают оставаться подтопленными 2113 жилых и 3405 дачных домов, шесть низководных мостов и десять участков автодорог. Об... | 24.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-24T09:02+0300

2024-04-24T09:02+0300

2024-04-24T09:44+0300

происшествия

курганская область

паводок

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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. В Курганской области на 24 апреля продолжают оставаться подтопленными 2113 жилых и 3405 дачных домов, шесть низководных мостов и десять участков автодорог. Об этом сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону.Эти данные аналогичны статистике за 23 апреля: 2161 жилой дом и 3405 дачных домов, шесть низководных мостов и 11 участков автодорог в семи муниципальных образованиях.В течение прошедших суток в пяти муниципальных образованиях (Куртамышский, Кетовский, Звериноголовский, Притобольный, Белозерский) в 16 населенных пунктах от воды освободилось 48 жилых домов, 36 приусадебных участков, 1 участок автодороги, отмечает МЧС России.По данным МЧС, наиболее сложная ситуация складывается в Белозерском муниципальном округе, куда из Кургана идет вода. В районе села Белозерского уровень воды достиг 585 сантиметров. "В населенных пунктах округа проведена работа по увеличению тела дамб. Сотрудники чрезвычайного ведомства продолжают оказывать адресную помощь населению", — сказано в сообщении. Также отмечается, что помощью спецтехники МЧС и плавсредств не только эвакуируют зауральцев и их домашних питомцев из зоны затопления, но и привозят гуманитарную помощь тем, кто остался в подтопляемой зоне или отрезан от дорог большой водой. Спасатели доставляют бутилированную питьевую воду, продуктовые наборы, предметы первой необходимости, медикаменты, добавили в ведомстве.

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курганская область

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курганская область, паводок