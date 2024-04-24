https://1prime.ru/20240424/kurgan-847636590.html
В Курганской области остаются подтопленными порядка 2,1 тысячи жилых домов
В Курганской области остаются подтопленными порядка 2,1 тысячи жилых домов - 24.04.2024, ПРАЙМ
В Курганской области остаются подтопленными порядка 2,1 тысячи жилых домов
В Курганской области на 24 апреля продолжают оставаться подтопленными 2113 жилых и 3405 дачных домов, шесть низководных мостов и десять участков автодорог. Об... | 24.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-24T09:02+0300
2024-04-24T09:02+0300
2024-04-24T09:44+0300
происшествия
курганская область
паводок
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/16/847565302_0:146:3124:1903_1920x0_80_0_0_4d61ec2ba32b17efb81716b3c08bb5d5.jpg
МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. В Курганской области на 24 апреля продолжают оставаться подтопленными 2113 жилых и 3405 дачных домов, шесть низководных мостов и десять участков автодорог. Об этом сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону.Эти данные аналогичны статистике за 23 апреля: 2161 жилой дом и 3405 дачных домов, шесть низководных мостов и 11 участков автодорог в семи муниципальных образованиях.В течение прошедших суток в пяти муниципальных образованиях (Куртамышский, Кетовский, Звериноголовский, Притобольный, Белозерский) в 16 населенных пунктах от воды освободилось 48 жилых домов, 36 приусадебных участков, 1 участок автодороги, отмечает МЧС России.По данным МЧС, наиболее сложная ситуация складывается в Белозерском муниципальном округе, куда из Кургана идет вода. В районе села Белозерского уровень воды достиг 585 сантиметров. "В населенных пунктах округа проведена работа по увеличению тела дамб. Сотрудники чрезвычайного ведомства продолжают оказывать адресную помощь населению", — сказано в сообщении. Также отмечается, что помощью спецтехники МЧС и плавсредств не только эвакуируют зауральцев и их домашних питомцев из зоны затопления, но и привозят гуманитарную помощь тем, кто остался в подтопляемой зоне или отрезан от дорог большой водой. Спасатели доставляют бутилированную питьевую воду, продуктовые наборы, предметы первой необходимости, медикаменты, добавили в ведомстве.
https://1prime.ru/20240424/ishim-847636291.html
курганская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/16/847565302_197:0:2928:2048_1920x0_80_0_0_aaf52d3be2749d082bb13f7b58276b29.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курганская область, паводок
Происшествия, Курганская область, паводок
В Курганской области остаются подтопленными порядка 2,1 тысячи жилых домов
МЧС: порядка 2,1 тысячи жилых домов остаются подтопленными в Курганской области
МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. В Курганской области на 24 апреля продолжают оставаться подтопленными 2113 жилых и 3405 дачных домов, шесть низководных мостов и десять участков автодорог. Об этом сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону.
Эти данные аналогичны статистике за 23 апреля: 2161 жилой дом и 3405 дачных домов, шесть низководных мостов и 11 участков автодорог в семи муниципальных образованиях.
В течение прошедших суток в пяти муниципальных образованиях (Куртамышский, Кетовский, Звериноголовский, Притобольный, Белозерский) в 16 населенных пунктах от воды освободилось 48 жилых домов, 36 приусадебных участков, 1 участок автодороги, отмечает МЧС России.
По данным МЧС, наиболее сложная ситуация складывается в Белозерском муниципальном округе, куда из Кургана идет вода. В районе села Белозерского уровень воды достиг 585 сантиметров.
"В населенных пунктах округа проведена работа по увеличению тела дамб. Сотрудники чрезвычайного ведомства продолжают оказывать адресную помощь населению", — сказано в сообщении.
Также отмечается, что помощью спецтехники МЧС и плавсредств не только эвакуируют зауральцев и их домашних питомцев из зоны затопления, но и привозят гуманитарную помощь тем, кто остался в подтопляемой зоне или отрезан от дорог большой водой. Спасатели доставляют бутилированную питьевую воду, продуктовые наборы, предметы первой необходимости, медикаменты, добавили в ведомстве.
Уровень воды в реке Ишим в тюменском селе Абатское достиг 935 сантиметров