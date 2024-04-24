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Белоруссия разработает лазерное оружие - 24.04.2024, ПРАЙМ
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Белоруссия разработает лазерное оружие
Белоруссия разработает лазерное оружие - 24.04.2024, ПРАЙМ
Белоруссия разработает лазерное оружие
Белоруссия обладает разработками, необходимыми для создания лазерного оружия. Об этом рассказал замначальника генерального штаба ВС страны по научной работе... | 24.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-24T12:24+0300
2024-04-24T12:24+0300
вооружения
белоруссия
лазерное оружие
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МИНСК, 24 апр - ПРАЙМ. Белоруссия обладает разработками, необходимыми для создания лазерного оружия. Об этом рассказал замначальника генерального штаба ВС страны по научной работе Виктор Тумар.Он выступил в среду, 24 апреля, на выставке основных достижений научно-исследовательского института ВС Белоруссии. Как напомнил Тумар, Белоруссия ориентируется на создание собственных технологий."Сейчас мы являемся одними из лидеров в радиоэлектронной борьбе, в разработке радиолокационных систем обнаружения различных объектов. Также у нас имеются разработки по лазерному оружию. Мы идем непосредственно к оружию, основанному на новых физических принципах", - рассказал он.Лазерное оружие относится к оружию на новых физических принципах. Недавно такое оружие испытала Британия, о чем сообщало Минобороны страны. При этом российский лазерный комплекс "Пересвет" не только стоит на боевом дежурстве, но и был испытан на поле боя. Как писала газета "Коммерсант", комплекс в 2020 году использовали для уничтожения беспилотников на юго-западе Сирии.
https://1prime.ru/20240423/yadernye-ispytaniya-847630381.html
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белоруссия, лазерное оружие
Вооружения, БЕЛОРУССИЯ, лазерное оружие
12:24 24.04.2024
 
Белоруссия разработает лазерное оружие

Минобороны Белоруссии: в стране разрабатывают лазерное оружие

© РИА Новости" Флаг Белоруссии
 Флаг Белоруссии - ПРАЙМ, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости
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МИНСК, 24 апр - ПРАЙМ. Белоруссия обладает разработками, необходимыми для создания лазерного оружия. Об этом рассказал замначальника генерального штаба ВС страны по научной работе Виктор Тумар.
Он выступил в среду, 24 апреля, на выставке основных достижений научно-исследовательского института ВС Белоруссии. Как напомнил Тумар, Белоруссия ориентируется на создание собственных технологий.
"Сейчас мы являемся одними из лидеров в радиоэлектронной борьбе, в разработке радиолокационных систем обнаружения различных объектов. Также у нас имеются разработки по лазерному оружию. Мы идем непосредственно к оружию, основанному на новых физических принципах", - рассказал он.
Лазерное оружие относится к оружию на новых физических принципах. Недавно такое оружие испытала Британия, о чем сообщало Минобороны страны.
При этом российский лазерный комплекс "Пересвет" не только стоит на боевом дежурстве, но и был испытан на поле боя. Как писала газета "Коммерсант", комплекс в 2020 году использовали для уничтожения беспилотников на юго-западе Сирии.
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ВооруженияБЕЛОРУССИЯлазерное оружие
 
 
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