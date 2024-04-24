https://1prime.ru/20240424/lazer-847648319.html
Белоруссия разработает лазерное оружие
Белоруссия разработает лазерное оружие - 24.04.2024, ПРАЙМ
Белоруссия разработает лазерное оружие
Белоруссия обладает разработками, необходимыми для создания лазерного оружия. Об этом рассказал замначальника генерального штаба ВС страны по научной работе... | 24.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-24T12:24+0300
2024-04-24T12:24+0300
2024-04-24T12:24+0300
вооружения
белоруссия
лазерное оружие
https://cdnn.1prime.ru/img/77467/93/774679378_0:1:1000:564_1920x0_80_0_0_c81456a398057c98c30c152efd17c290.jpg
МИНСК, 24 апр - ПРАЙМ. Белоруссия обладает разработками, необходимыми для создания лазерного оружия. Об этом рассказал замначальника генерального штаба ВС страны по научной работе Виктор Тумар.Он выступил в среду, 24 апреля, на выставке основных достижений научно-исследовательского института ВС Белоруссии. Как напомнил Тумар, Белоруссия ориентируется на создание собственных технологий."Сейчас мы являемся одними из лидеров в радиоэлектронной борьбе, в разработке радиолокационных систем обнаружения различных объектов. Также у нас имеются разработки по лазерному оружию. Мы идем непосредственно к оружию, основанному на новых физических принципах", - рассказал он.Лазерное оружие относится к оружию на новых физических принципах. Недавно такое оружие испытала Британия, о чем сообщало Минобороны страны. При этом российский лазерный комплекс "Пересвет" не только стоит на боевом дежурстве, но и был испытан на поле боя. Как писала газета "Коммерсант", комплекс в 2020 году использовали для уничтожения беспилотников на юго-западе Сирии.
https://1prime.ru/20240423/yadernye-ispytaniya-847630381.html
белоруссия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/77467/93/774679378_124:0:876:564_1920x0_80_0_0_41bd4ccc7eecfcaf86cfd5873b58b1be.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, лазерное оружие
Вооружения, БЕЛОРУССИЯ, лазерное оружие
Белоруссия разработает лазерное оружие
Минобороны Белоруссии: в стране разрабатывают лазерное оружие
МИНСК, 24 апр - ПРАЙМ. Белоруссия обладает разработками, необходимыми для создания лазерного оружия. Об этом рассказал замначальника генерального штаба ВС страны по научной работе Виктор Тумар.
Он выступил в среду, 24 апреля, на выставке основных достижений научно-исследовательского института ВС Белоруссии. Как напомнил Тумар, Белоруссия ориентируется на создание собственных технологий.
"Сейчас мы являемся одними из лидеров в радиоэлектронной борьбе, в разработке радиолокационных систем обнаружения различных объектов. Также у нас имеются разработки по лазерному оружию. Мы идем непосредственно к оружию, основанному на новых физических принципах", - рассказал он.
Лазерное оружие относится к оружию на новых физических принципах. Недавно такое оружие испытала Британия, о чем сообщало Минобороны страны.
При этом российский лазерный комплекс "Пересвет" не только стоит на боевом дежурстве, но и был испытан на поле боя. Как писала газета "Коммерсант"
, комплекс в 2020 году использовали для уничтожения беспилотников на юго-западе Сирии.
В Госдепе США заверили, что гонка ядерных вооружений никому не нужна