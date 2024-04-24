https://1prime.ru/20240424/lazer-847648319.html

Белоруссия разработает лазерное оружие

Белоруссия разработает лазерное оружие - 24.04.2024, ПРАЙМ

Белоруссия разработает лазерное оружие

Белоруссия обладает разработками, необходимыми для создания лазерного оружия. Об этом рассказал замначальника генерального штаба ВС страны по научной работе... | 24.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-24T12:24+0300

2024-04-24T12:24+0300

2024-04-24T12:24+0300

вооружения

белоруссия

лазерное оружие

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МИНСК, 24 апр - ПРАЙМ. Белоруссия обладает разработками, необходимыми для создания лазерного оружия. Об этом рассказал замначальника генерального штаба ВС страны по научной работе Виктор Тумар.Он выступил в среду, 24 апреля, на выставке основных достижений научно-исследовательского института ВС Белоруссии. Как напомнил Тумар, Белоруссия ориентируется на создание собственных технологий."Сейчас мы являемся одними из лидеров в радиоэлектронной борьбе, в разработке радиолокационных систем обнаружения различных объектов. Также у нас имеются разработки по лазерному оружию. Мы идем непосредственно к оружию, основанному на новых физических принципах", - рассказал он.Лазерное оружие относится к оружию на новых физических принципах. Недавно такое оружие испытала Британия, о чем сообщало Минобороны страны. При этом российский лазерный комплекс "Пересвет" не только стоит на боевом дежурстве, но и был испытан на поле боя. Как писала газета "Коммерсант", комплекс в 2020 году использовали для уничтожения беспилотников на юго-западе Сирии.

https://1prime.ru/20240423/yadernye-ispytaniya-847630381.html

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белоруссия, лазерное оружие