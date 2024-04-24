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Лукашенко назвал Украину полигоном, на котором решается судьба мира - 24.04.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240424/lukashenko-847655079.html
Лукашенко назвал Украину полигоном, на котором решается судьба мира
Лукашенко назвал Украину полигоном, на котором решается судьба мира - 24.04.2024, ПРАЙМ
Лукашенко назвал Украину полигоном, на котором решается судьба мира
Украина представляет собой полигон, на котором решается судьба будущего мирового устройства. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе... | 24.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-24T14:57+0300
2024-04-24T14:57+0300
политика
александр лукашенко
украина
мировой порядок
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МИНСК, 24 апр - ПРАЙМ. Украина представляет собой полигон, на котором решается судьба будущего мирового устройства. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе заседания Всебелорусского народного собрания (ВНС)."Украина - это полигон, на котором отчасти решается судьба будущего мирового порядка, понимают все. Крупнейшие ядерные державы, пусть и опосредованно, но воют на ее территории", - сказал он.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramЛукашенко подчеркнул, что Киев опустился до заключения сделки с Западом, обменяв жизнь украинцев на оружие. Однако те, кто "готов служить хозяину за подачки", проигрывают, напомнил белорусский лидер.Лукашенко добавил, что в том, что сейчас происходит на украинской территории, виноват не только Владимир Зеленский, но и предыдущие лидеры страны."Народ доведен до нищеты, а у верхов карман трещит от награбленного. Вывести людей на улицу и обвалить страну больших усилий не надо. Достаточно помнить про счета в зарубежных банках, властители сами отдадут страну", - пояснил он.Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский заявлял, что масштабная коррупция, которую организовал Зеленский, позорит Украину на весь мир.Сам Зеленский в интервью репортеру CNN Фариду Закарии подчеркивал, что украинцы крадут только "свое", а не разворовывают американскую помощь. Он также называл вопрос о коррупции в стране деликатным. Как сообщали в польском издании Do Rzeczy, Зеленскому было важно, чтобы Вашингтон понял разницу между воровством западных и украинских средств.Президент России Владимир Путин рассказывал, что коррупция на Украине узаконена, а у западных стран не хватит сил с ней бороться. По его словам, такого уровня коррупции, как на Украине, нет ни в одной стране в мире. Просто челюсть отвисает от такого, подчеркивал российский лидер.
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александр лукашенко, украина, мировой порядок
Политика, Александр Лукашенко, УКРАИНА, мировой порядок
14:57 24.04.2024
 
Лукашенко назвал Украину полигоном, на котором решается судьба мира

Лукашенко назвал Украину полигоном, на котором решается судьба будущего мирового порядка

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЗаседание Высшего государственного совета Союзного государства
Заседание Высшего государственного совета Союзного государства - ПРАЙМ, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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МИНСК, 24 апр - ПРАЙМ. Украина представляет собой полигон, на котором решается судьба будущего мирового устройства. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе заседания Всебелорусского народного собрания (ВНС).
"Украина - это полигон, на котором отчасти решается судьба будущего мирового порядка, понимают все. Крупнейшие ядерные державы, пусть и опосредованно, но воют на ее территории", - сказал он.
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Лукашенко подчеркнул, что Киев опустился до заключения сделки с Западом, обменяв жизнь украинцев на оружие. Однако те, кто "готов служить хозяину за подачки", проигрывают, напомнил белорусский лидер.
Лукашенко добавил, что в том, что сейчас происходит на украинской территории, виноват не только Владимир Зеленский, но и предыдущие лидеры страны.
"Народ доведен до нищеты, а у верхов карман трещит от награбленного. Вывести людей на улицу и обвалить страну больших усилий не надо. Достаточно помнить про счета в зарубежных банках, властители сами отдадут страну", - пояснил он.
Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский заявлял, что масштабная коррупция, которую организовал Зеленский, позорит Украину на весь мир.
Сам Зеленский в интервью репортеру CNN Фариду Закарии подчеркивал, что украинцы крадут только "свое", а не разворовывают американскую помощь. Он также называл вопрос о коррупции в стране деликатным. Как сообщали в польском издании Do Rzeczy, Зеленскому было важно, чтобы Вашингтон понял разницу между воровством западных и украинских средств.
Президент России Владимир Путин рассказывал, что коррупция на Украине узаконена, а у западных стран не хватит сил с ней бороться. По его словам, такого уровня коррупции, как на Украине, нет ни в одной стране в мире. Просто челюсть отвисает от такого, подчеркивал российский лидер.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 24.04.2024
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ПолитикаАлександр ЛукашенкоУКРАИНАмировой порядок
 
 
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