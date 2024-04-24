https://1prime.ru/20240424/lukashenko-847655079.html
Лукашенко назвал Украину полигоном, на котором решается судьба мира
Лукашенко назвал Украину полигоном, на котором решается судьба мира - 24.04.2024, ПРАЙМ
Лукашенко назвал Украину полигоном, на котором решается судьба мира
Украина представляет собой полигон, на котором решается судьба будущего мирового устройства. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе... | 24.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-24T14:57+0300
2024-04-24T14:57+0300
2024-04-24T14:57+0300
политика
александр лукашенко
украина
мировой порядок
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МИНСК, 24 апр - ПРАЙМ. Украина представляет собой полигон, на котором решается судьба будущего мирового устройства. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе заседания Всебелорусского народного собрания (ВНС)."Украина - это полигон, на котором отчасти решается судьба будущего мирового порядка, понимают все. Крупнейшие ядерные державы, пусть и опосредованно, но воют на ее территории", - сказал он.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramЛукашенко подчеркнул, что Киев опустился до заключения сделки с Западом, обменяв жизнь украинцев на оружие. Однако те, кто "готов служить хозяину за подачки", проигрывают, напомнил белорусский лидер.Лукашенко добавил, что в том, что сейчас происходит на украинской территории, виноват не только Владимир Зеленский, но и предыдущие лидеры страны."Народ доведен до нищеты, а у верхов карман трещит от награбленного. Вывести людей на улицу и обвалить страну больших усилий не надо. Достаточно помнить про счета в зарубежных банках, властители сами отдадут страну", - пояснил он.Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский заявлял, что масштабная коррупция, которую организовал Зеленский, позорит Украину на весь мир.Сам Зеленский в интервью репортеру CNN Фариду Закарии подчеркивал, что украинцы крадут только "свое", а не разворовывают американскую помощь. Он также называл вопрос о коррупции в стране деликатным. Как сообщали в польском издании Do Rzeczy, Зеленскому было важно, чтобы Вашингтон понял разницу между воровством западных и украинских средств.Президент России Владимир Путин рассказывал, что коррупция на Украине узаконена, а у западных стран не хватит сил с ней бороться. По его словам, такого уровня коррупции, как на Украине, нет ни в одной стране в мире. Просто челюсть отвисает от такого, подчеркивал российский лидер.
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александр лукашенко, украина, мировой порядок
Политика, Александр Лукашенко, УКРАИНА, мировой порядок
Лукашенко назвал Украину полигоном, на котором решается судьба мира
Лукашенко назвал Украину полигоном, на котором решается судьба будущего мирового порядка
МИНСК, 24 апр - ПРАЙМ. Украина представляет собой полигон, на котором решается судьба будущего мирового устройства. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе заседания Всебелорусского народного собрания (ВНС).
"Украина - это полигон, на котором отчасти решается судьба будущего мирового порядка, понимают все. Крупнейшие ядерные державы, пусть и опосредованно, но воют на ее территории", - сказал он.
Лукашенко подчеркнул, что Киев опустился до заключения сделки с Западом, обменяв жизнь украинцев на оружие. Однако те, кто "готов служить хозяину за подачки", проигрывают, напомнил белорусский лидер.
Лукашенко добавил, что в том, что сейчас происходит на украинской территории, виноват не только Владимир Зеленский, но и предыдущие лидеры страны.
"Народ доведен до нищеты, а у верхов карман трещит от награбленного. Вывести людей на улицу и обвалить страну больших усилий не надо. Достаточно помнить про счета в зарубежных банках, властители сами отдадут страну", - пояснил он.
Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский заявлял, что масштабная коррупция, которую организовал Зеленский, позорит Украину на весь мир.
Сам Зеленский в интервью репортеру CNN Фариду Закарии подчеркивал, что украинцы крадут только "свое", а не разворовывают американскую помощь. Он также называл вопрос о коррупции в стране деликатным. Как сообщали в польском издании Do Rzeczy, Зеленскому было важно, чтобы Вашингтон понял разницу между воровством западных и украинских средств.
Президент России Владимир Путин рассказывал, что коррупция на Украине узаконена, а у западных стран не хватит сил с ней бороться. По его словам, такого уровня коррупции, как на Украине, нет ни в одной стране в мире. Просто челюсть отвисает от такого, подчеркивал российский лидер.
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