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Лукашенко избрали председателем Всебелорусского народного собрания
Лукашенко избрали председателем Всебелорусского народного собрания - 24.04.2024, ПРАЙМ
Лукашенко избрали председателем Всебелорусского народного собрания
Делегаты проходящего в Минске Всебелорусского народного собрания (ВНС) подавляющим большинством голосов избрали президента Белоруссии Александра Лукашенко... | 24.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-24T17:52+0300
2024-04-24T17:52+0300
2024-04-24T17:59+0300
политика
белоруссия
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МИНСК, 24 апр – ПРАЙМ. Делегаты проходящего в Минске Всебелорусского народного собрания (ВНС) подавляющим большинством голосов избрали президента Белоруссии Александра Лукашенко председателем ВНС. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости. Зампредседателя ВНС был избран помощник белорусского лидера Александр Косинец. Такие решения были приняты большинством делегатов согласно результатам тайного голосования. Лукашенко и Косинец являлись единственными кандидатурами, выдвинутыми делегатами ВНС на указанные посты. Так, за Лукашенко проголосовали все принявшие участие в голосование делегаты, кроме одного. Против кандидатуры Косинца высказались десять человек, остальные поддержали эту кандидатуру.Белорусский лидер назвал чепухой заявления оппозиции, что должность председателя ВНС требуется ему, чтобы "уйти, но остаться" во власти."Вопрос не во мне, что вы меня избрали председателем. Как много писали оттуда (из-за рубежа — ред.), что это он придумал, чтобы... остаться (при власти), — чепуха полная", — заявил он.Всебелорусское народное собрание в новом конституционном статусе проводится в Минске. Ожидается, что ВНС примет решение по утверждению проектов новых военной доктрины и концепции нацбезопасности Белоруссии.
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белоруссия, александр лукашенко
Политика, БЕЛОРУССИЯ, Александр Лукашенко
Лукашенко избрали председателем Всебелорусского народного собрания
РИА Новости: Лукашенко избрали председателем Всебелорусского народного собрания
МИНСК, 24 апр – ПРАЙМ. Делегаты проходящего в Минске Всебелорусского народного собрания (ВНС) подавляющим большинством голосов избрали президента Белоруссии Александра Лукашенко председателем ВНС. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.
Зампредседателя ВНС был избран помощник белорусского лидера Александр Косинец.
Такие решения были приняты большинством делегатов согласно результатам тайного голосования. Лукашенко и Косинец являлись единственными кандидатурами, выдвинутыми делегатами ВНС на указанные посты.
Так, за Лукашенко проголосовали все принявшие участие в голосование делегаты, кроме одного. Против кандидатуры Косинца высказались десять человек, остальные поддержали эту кандидатуру.
Белорусский лидер назвал чепухой заявления оппозиции, что должность председателя ВНС требуется ему, чтобы "уйти, но остаться" во власти.
"Вопрос не во мне, что вы меня избрали председателем. Как много писали оттуда (из-за рубежа — ред.), что это он придумал, чтобы... остаться (при власти), — чепуха полная", — заявил он.
Всебелорусское народное собрание в новом конституционном статусе проводится в Минске. Ожидается, что ВНС примет решение по утверждению проектов новых военной доктрины и концепции нацбезопасности Белоруссии.
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