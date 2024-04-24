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"Мегамаркет" начал продавать на своей площадке мотоциклы

"Мегамаркет" начал продавать на своей площадке мотоциклы - 24.04.2024, ПРАЙМ

"Мегамаркет" начал продавать на своей площадке мотоциклы

Маркетплейс "Мегамаркет" начал по полной предоплате продавать на своей площадке мотоциклы, планирует добавить квадроциклы и багги, сообщили РИА Новости в... | 24.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-24T13:48+0300

2024-04-24T13:48+0300

2024-04-24T13:48+0300

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"мегамаркет"

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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Маркетплейс "Мегамаркет" начал по полной предоплате продавать на своей площадке мотоциклы, планирует добавить квадроциклы и багги, сообщили РИА Новости в компании."На "Мегамаркете" можно приобрести мотоциклы и питбайки от производителей с доставкой по всей России. ... Представлены такие мото-бренды, как Motoland, Rockot, Regul Moto, Moto Apollo, Super Soco и другие", - говорится в сообщении.При этом в ближайшее время ассортимент пополнится квадроциклами и багги Hisun, а также мотоциклами Zontes, Progasi, Kayo, Groza, Benda, Cyclone, Moto Morini.Также уточняется, что заказы реализуются по 100% предоплате. В свою очередь руководитель направления "Автотовары" Илья Стаховский подчеркнул, что на площадке можно найти не только такой транспорт, но и сопутствующую экипировку.Ранее компания уже добавила в свой ассортимент автомобили. Кроме того, другой крупный игрок на рынке электронной коммерции - маркетплейс Wildberries - также запустил продажи автомобилей и отметил, что планирует в дальнейшем расширять ассортимент категории и включить в нее в том числе мотоциклы и квадроциклы. А до этого продавать машины начал и Ozon.

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россия, новости, "мегамаркет"