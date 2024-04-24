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В погоне за скидкой. Чем опасны "карманные банки" маркетплейсов
В погоне за скидкой. Чем опасны "карманные банки" маркетплейсов - 24.04.2024, ПРАЙМ
В погоне за скидкой. Чем опасны "карманные банки" маркетплейсов
Виртуальные карты маркетплейсов выгодны для покупателей, ими удобно пользоваться, а товары выходят значительно дешевле. Но так ли безопасны эти платежи,... | 24.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-24T02:02+0300
2024-04-24T02:02+0300
2024-04-24T02:02+0300
эксклюзив
маркетплейс
скидки
wildberries
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рассрочка
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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Виртуальные карты маркетплейсов выгодны для покупателей, ими удобно пользоваться, а товары выходят значительно дешевле. Но так ли безопасны эти платежи, рассказала агентству “Прайм” доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Белянчикова.По ее словам, на Wildberries и Ozon приходится 80 процентов российского рынка электронной коммерции. В немалой степени это достигается за счет предоставления преференций покупателям. Обе компании обзавелись собственными банками. У Wildberries он имеет базовую лицензию, а у “Озон-банка” она вообще универсальная, говорит эксперт. Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеС использованием карт обоих банков появляется возможность покупать дешевле, и платежные услуги других кредитных организаций, берущих комиссии в пользу юрлиц, отодвигаются на второй план. Однако для пользователей виртуальных карт основная опасность остается той же, что и для пользователей других дебетовых карт. И этот риск актуален даже при очень добросовестном отношении маркетплейса к услуге. “Поскольку такие карты используются для покупок в интернете, хранение на них огромных сумм сопряжено с существенным риском мошеннических действий. От имени этих банков может рассылаться информация доверчивым гражданам с предложениями поучаствовать в фейковых опросах или проставить лайки отдельным товарам”, - предупреждает Белянчикова.По ее словам, затем участников могут вовлечь в более сложные схемы, требующие предоставления дополнительных личных данных, включая полную информацию о банковских картах. Эксперт также обращает внимание на рассрочку, которую предлагают некоторые маркетплейсы.“Во-первых, при оформлении рассрочки маркетплейс получает полную информацию как минимум из кредитной истории. Во-вторых, лицо, подписавшееся на рассрочку, будет обязано соблюдать график платежей, чтобы эту кредитную историю не испортить. И в-третьих, процентные ставки за рассрочку достаточно высоки. А если это не оформляется в виде процентов, то закладывается в стоимость товаров”, - поясняет специалист.Необеспеченный кредит – это риск и перекладывание невозвратов на добросовестных заемщиков. Чудес на рынке не бывает. Тем не менее, условия покупок продолжают, в целом, радовать клиентов. Именно поэтому подобные сервисы являются все более востребованными, заключила Белянчикова.
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ПРАЙМ
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эксклюзив, маркетплейс, скидки, wildberries, ozon, рассрочка
Эксклюзив, маркетплейс, скидки, Wildberries, Ozon, рассрочка
В погоне за скидкой. Чем опасны "карманные банки" маркетплейсов
Доцент Белянчикова - о плюсах и минусах виртуальных карт маркетплейсов
Ульяна Крайняя
Обозреватель АЭИ "Прайм"
МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Виртуальные карты маркетплейсов выгодны для покупателей, ими удобно пользоваться, а товары выходят значительно дешевле. Но так ли безопасны эти платежи, рассказала агентству “Прайм” доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Белянчикова.
По ее словам, на Wildberries и Ozon приходится 80 процентов российского рынка электронной коммерции. В немалой степени это достигается за счет предоставления преференций покупателям. Обе компании обзавелись собственными банками. У Wildberries он имеет базовую лицензию, а у “Озон-банка” она вообще универсальная, говорит эксперт.
С использованием карт обоих банков появляется возможность покупать дешевле, и платежные услуги других кредитных организаций, берущих комиссии в пользу юрлиц, отодвигаются на второй план. Однако для пользователей виртуальных карт основная опасность остается той же, что и для пользователей других дебетовых карт. И этот риск актуален даже при очень добросовестном отношении маркетплейса к услуге.
“Поскольку такие карты используются для покупок в интернете, хранение на них огромных сумм сопряжено с существенным риском мошеннических действий. От имени этих банков может рассылаться информация доверчивым гражданам с предложениями поучаствовать в фейковых опросах или проставить лайки отдельным товарам”, - предупреждает Белянчикова.
По ее словам, затем участников могут вовлечь в более сложные схемы, требующие предоставления дополнительных личных данных, включая полную информацию о банковских картах. Эксперт также обращает внимание на рассрочку, которую предлагают некоторые маркетплейсы.
“Во-первых, при оформлении рассрочки маркетплейс получает полную информацию как минимум из кредитной истории. Во-вторых, лицо, подписавшееся на рассрочку, будет обязано соблюдать график платежей, чтобы эту кредитную историю не испортить. И в-третьих, процентные ставки за рассрочку достаточно высоки. А если это не оформляется в виде процентов, то закладывается в стоимость товаров”, - поясняет специалист.
Необеспеченный кредит – это риск и перекладывание невозвратов на добросовестных заемщиков. Чудес на рынке не бывает. Тем не менее, условия покупок продолжают, в целом, радовать клиентов. Именно поэтому подобные сервисы являются все более востребованными, заключила Белянчикова.
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