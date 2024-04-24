https://1prime.ru/20240424/matvienko-847635128.html

Матвиенко допустила кадровые перестановки в правительстве

Матвиенко допустила кадровые перестановки в правительстве - 24.04.2024, ПРАЙМ

Матвиенко допустила кадровые перестановки в правительстве

В новом составе правительства России возможны кадровые перестановки, при этом костяк будет прежним, сообщила в беседе с агентством РИА Новости спикер Совета... | 24.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-24T08:25+0300

2024-04-24T08:25+0300

2024-04-24T09:43+0300

кабмин

валентина матвиенко

правительство рф

https://cdnn.1prime.ru/img/76346/89/763468918_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_824f58664e6efe3f5f51fb3e9a5c7c3a.jpg

МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. В новом составе правительства России возможны кадровые перестановки, при этом костяк будет прежним, сообщила в беседе с агентством РИА Новости спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Владимир Путин в марте 2024 года победил на выборах президента. Его результат стал рекордным в истории современной России. По данным источиков РИА Новости в Совфеде и Госдуме, инаугурация состоится 7 мая. В тот же день, согласно российскому законодательству, правительство сложит свои полномочия. По новым нормам Конституции, Госдума будет утверждать председателя правительства, его заместителей и министров, а президент после консультации с Совфедом - руководителей МВД, МЧС, Минобороны, МИД и Минюста."Что касается кадровых перестановок, они возможны, но в целом, безусловно, костяк кабинета останется и продолжит стабильно работать", — заявила Матвиенко в интервью РИА Новости. По ее словам, Совфед позитивно оценивает работу правительства в текущем составе "в прошедшее очень непростое время: с новыми вызовами, угрозами". Матвиенко напомнила, что РФ намного лучше других стран прошла пандемию коронавируса, в условиях беспрецедентных санкций и попыток всячески сдерживать развитие страны правительство смогло обеспечить стабильность, уверенное экономическое и социальное развитие и даже достаточно высокие темпы роста в этих условиях. Спикер отметила, что с началом СВО "не было никакой растерянности, была системная плановая работа по обеспечению всем необходимым наших бойцов для нашей уверенной победы". Матвиенко подчеркнула, что кабмин все это время работал под непосредственным и постоянным руководством и контролем Владимира Путина, что дало такой "хороший и позитивный результат". По мнению председателя СФ, каких-то кардинальных изменений в структуре правительства не будет, однако может пройдет точечная донастройка с учетом приобретенного опыта. Она отметила, что за годы президентства Владимира Путина "в стране выстроена очень четкая конструкция власти и система управления страной", в частности, четко распределены полномочия различных ветвей и уровней власти, соблюден баланс между субъектами Федерации и федеральным центром.По словам Матвиенко, создать такую эффективную систему управления было очень непросто, ее нужно сохранять. При этом она отметила, что "структура кабинета министров – это инструментарий для управления страной, для решения экономических и социальных вопросов".

https://1prime.ru/20240423/ipoteka-847620440.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

валентина матвиенко, правительство рф