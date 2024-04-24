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Матвиенко допустила кадровые перестановки в правительстве - 24.04.2024, ПРАЙМ
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Матвиенко допустила кадровые перестановки в правительстве
Матвиенко допустила кадровые перестановки в правительстве - 24.04.2024, ПРАЙМ
Матвиенко допустила кадровые перестановки в правительстве
В новом составе правительства России возможны кадровые перестановки, при этом костяк будет прежним, сообщила в беседе с агентством РИА Новости спикер Совета... | 24.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-24T08:25+0300
2024-04-24T09:43+0300
кабмин
валентина матвиенко
правительство рф
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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. В новом составе правительства России возможны кадровые перестановки, при этом костяк будет прежним, сообщила в беседе с агентством РИА Новости спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Владимир Путин в марте 2024 года победил на выборах президента. Его результат стал рекордным в истории современной России. По данным источиков РИА Новости в Совфеде и Госдуме, инаугурация состоится 7 мая. В тот же день, согласно российскому законодательству, правительство сложит свои полномочия. По новым нормам Конституции, Госдума будет утверждать председателя правительства, его заместителей и министров, а президент после консультации с Совфедом - руководителей МВД, МЧС, Минобороны, МИД и Минюста."Что касается кадровых перестановок, они возможны, но в целом, безусловно, костяк кабинета останется и продолжит стабильно работать", — заявила Матвиенко в интервью РИА Новости. По ее словам, Совфед позитивно оценивает работу правительства в текущем составе "в прошедшее очень непростое время: с новыми вызовами, угрозами". Матвиенко напомнила, что РФ намного лучше других стран прошла пандемию коронавируса, в условиях беспрецедентных санкций и попыток всячески сдерживать развитие страны правительство смогло обеспечить стабильность, уверенное экономическое и социальное развитие и даже достаточно высокие темпы роста в этих условиях. Спикер отметила, что с началом СВО "не было никакой растерянности, была системная плановая работа по обеспечению всем необходимым наших бойцов для нашей уверенной победы". Матвиенко подчеркнула, что кабмин все это время работал под непосредственным и постоянным руководством и контролем Владимира Путина, что дало такой "хороший и позитивный результат". По мнению председателя СФ, каких-то кардинальных изменений в структуре правительства не будет, однако может пройдет точечная донастройка с учетом приобретенного опыта. Она отметила, что за годы президентства Владимира Путина "в стране выстроена очень четкая конструкция власти и система управления страной", в частности, четко распределены полномочия различных ветвей и уровней власти, соблюден баланс между субъектами Федерации и федеральным центром.По словам Матвиенко, создать такую эффективную систему управления было очень непросто, ее нужно сохранять. При этом она отметила, что "структура кабинета министров – это инструментарий для управления страной, для решения экономических и социальных вопросов".
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валентина матвиенко, правительство рф
Кабмин, Валентина Матвиенко, Правительство РФ
08:25 24.04.2024 (обновлено: 09:43 24.04.2024)
 
Матвиенко допустила кадровые перестановки в правительстве

Матвиенко: кадровые перестановки в правительстве возможны, но костяк останется

© fotolia.com / catthesunДом правительства РФ
Дом правительства РФ - ПРАЙМ, 1920, 24.04.2024
© fotolia.com / catthesun
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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. В новом составе правительства России возможны кадровые перестановки, при этом костяк будет прежним, сообщила в беседе с агентством РИА Новости спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Владимир Путин в марте 2024 года победил на выборах президента. Его результат стал рекордным в истории современной России. По данным источиков РИА Новости в Совфеде и Госдуме, инаугурация состоится 7 мая. В тот же день, согласно российскому законодательству, правительство сложит свои полномочия.
По новым нормам Конституции, Госдума будет утверждать председателя правительства, его заместителей и министров, а президент после консультации с Совфедом - руководителей МВД, МЧС, Минобороны, МИД и Минюста.
"Что касается кадровых перестановок, они возможны, но в целом, безусловно, костяк кабинета останется и продолжит стабильно работать", — заявила Матвиенко в интервью РИА Новости.
Дом Правительства Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 23.04.2024
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По ее словам, Совфед позитивно оценивает работу правительства в текущем составе "в прошедшее очень непростое время: с новыми вызовами, угрозами". Матвиенко напомнила, что РФ намного лучше других стран прошла пандемию коронавируса, в условиях беспрецедентных санкций и попыток всячески сдерживать развитие страны правительство смогло обеспечить стабильность, уверенное экономическое и социальное развитие и даже достаточно высокие темпы роста в этих условиях.
Спикер отметила, что с началом СВО "не было никакой растерянности, была системная плановая работа по обеспечению всем необходимым наших бойцов для нашей уверенной победы".
Матвиенко подчеркнула, что кабмин все это время работал под непосредственным и постоянным руководством и контролем Владимира Путина, что дало такой "хороший и позитивный результат".
По мнению председателя СФ, каких-то кардинальных изменений в структуре правительства не будет, однако может пройдет точечная донастройка с учетом приобретенного опыта. Она отметила, что за годы президентства Владимира Путина "в стране выстроена очень четкая конструкция власти и система управления страной", в частности, четко распределены полномочия различных ветвей и уровней власти, соблюден баланс между субъектами Федерации и федеральным центром.
По словам Матвиенко, создать такую эффективную систему управления было очень непросто, ее нужно сохранять. При этом она отметила, что "структура кабинета министров – это инструментарий для управления страной, для решения экономических и социальных вопросов".
 
КабминВалентина МатвиенкоПравительство РФ
 
 
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