https://1prime.ru/20240424/migranty-847646393.html
Краснов призвал ужесточить меры за незаконную выдачу патентов мигрантам
Краснов призвал ужесточить меры за незаконную выдачу патентов мигрантам - 24.04.2024, ПРАЙМ
Краснов призвал ужесточить меры за незаконную выдачу патентов мигрантам
Требуются более жесткие меры к чиновникам, незаконно выдающим мигрантам патенты, виды на жительство и сертификаты о знании языка. С таким предложением выступил... | 24.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-24T11:50+0300
2024-04-24T11:50+0300
2024-04-24T12:01+0300
игорь краснов
https://cdnn.1prime.ru/img/84047/50/840475067_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_6879849a1709adb07c7d719d913dba46.jpg
МОСКВА, 24 апр – ПРАЙМ. Требуются более жесткие меры к чиновникам, незаконно выдающим мигрантам патенты, виды на жительство и сертификаты о знании языка. С таким предложением выступил генеральный прокурор Игорь Краснов. "Более жесткие меры необходимы и в отношении должностных лиц, которые вопреки закону выдают мигрантам патенты, виды на жительство, сертификаты на знание языка. Соответствующие поручение я дал прокурорам на коллегии", — сказал он, выступая с отчетом в Совфеде. Ранее Краснов сообщил, что количество преступлений, совершенных нелегальными и трудовыми мигрантами, увеличилось в 2023 году в России на 75 процентов.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что в регионе ограничили работу мигрантов на основе патентов в 35 сферах экономической деятельности. По его словам, свыше 500 человек нарушили миграционное законодательство, более 100 из них работали незаконно. Как подчеркнул Аксенов, трудовая миграция должна быть контролиремой.
https://1prime.ru/20240423/migranty-847581592.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84047/50/840475067_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_891b5759ba7aa9d692a35929bdb59fb3.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь краснов
Краснов призвал ужесточить меры за незаконную выдачу патентов мигрантам
Краснов: нужны более жесткие меры за незаконную выдачу мигрантам документов
МОСКВА, 24 апр – ПРАЙМ. Требуются более жесткие меры к чиновникам, незаконно выдающим мигрантам патенты, виды на жительство и сертификаты о знании языка. С таким предложением выступил генеральный прокурор Игорь Краснов.
"Более жесткие меры необходимы и в отношении должностных лиц, которые вопреки закону выдают мигрантам патенты, виды на жительство, сертификаты на знание языка. Соответствующие поручение я дал прокурорам на коллегии", — сказал он, выступая с отчетом в Совфеде.
Ранее Краснов сообщил, что количество преступлений, совершенных нелегальными и трудовыми мигрантами, увеличилось в 2023 году в России на 75 процентов.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что в регионе ограничили работу мигрантов на основе патентов в 35 сферах экономической деятельности. По его словам, свыше 500 человек нарушили миграционное законодательство, более 100 из них работали незаконно. Как подчеркнул Аксенов, трудовая миграция должна быть контролиремой.
Экономист оценил рост зарплат в отраслях, из которых уйдут мигранты