https://1prime.ru/20240424/migranty-847646393.html

Краснов призвал ужесточить меры за незаконную выдачу патентов мигрантам

Краснов призвал ужесточить меры за незаконную выдачу патентов мигрантам - 24.04.2024, ПРАЙМ

Краснов призвал ужесточить меры за незаконную выдачу патентов мигрантам

Требуются более жесткие меры к чиновникам, незаконно выдающим мигрантам патенты, виды на жительство и сертификаты о знании языка. С таким предложением выступил... | 24.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-24T11:50+0300

2024-04-24T11:50+0300

2024-04-24T12:01+0300

игорь краснов

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МОСКВА, 24 апр – ПРАЙМ. Требуются более жесткие меры к чиновникам, незаконно выдающим мигрантам патенты, виды на жительство и сертификаты о знании языка. С таким предложением выступил генеральный прокурор Игорь Краснов. "Более жесткие меры необходимы и в отношении должностных лиц, которые вопреки закону выдают мигрантам патенты, виды на жительство, сертификаты на знание языка. Соответствующие поручение я дал прокурорам на коллегии", — сказал он, выступая с отчетом в Совфеде. Ранее Краснов сообщил, что количество преступлений, совершенных нелегальными и трудовыми мигрантами, увеличилось в 2023 году в России на 75 процентов.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что в регионе ограничили работу мигрантов на основе патентов в 35 сферах экономической деятельности. По его словам, свыше 500 человек нарушили миграционное законодательство, более 100 из них работали незаконно. Как подчеркнул Аксенов, трудовая миграция должна быть контролиремой.

https://1prime.ru/20240423/migranty-847581592.html

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игорь краснов