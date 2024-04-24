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Краснов призвал ужесточить меры за незаконную выдачу патентов мигрантам - 24.04.2024, ПРАЙМ
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Краснов призвал ужесточить меры за незаконную выдачу патентов мигрантам
Краснов призвал ужесточить меры за незаконную выдачу патентов мигрантам - 24.04.2024, ПРАЙМ
Краснов призвал ужесточить меры за незаконную выдачу патентов мигрантам
Требуются более жесткие меры к чиновникам, незаконно выдающим мигрантам патенты, виды на жительство и сертификаты о знании языка. С таким предложением выступил... | 24.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-24T11:50+0300
2024-04-24T12:01+0300
игорь краснов
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МОСКВА, 24 апр – ПРАЙМ. Требуются более жесткие меры к чиновникам, незаконно выдающим мигрантам патенты, виды на жительство и сертификаты о знании языка. С таким предложением выступил генеральный прокурор Игорь Краснов. "Более жесткие меры необходимы и в отношении должностных лиц, которые вопреки закону выдают мигрантам патенты, виды на жительство, сертификаты на знание языка. Соответствующие поручение я дал прокурорам на коллегии", — сказал он, выступая с отчетом в Совфеде. Ранее Краснов сообщил, что количество преступлений, совершенных нелегальными и трудовыми мигрантами, увеличилось в 2023 году в России на 75 процентов.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что в регионе ограничили работу мигрантов на основе патентов в 35 сферах экономической деятельности. По его словам, свыше 500 человек нарушили миграционное законодательство, более 100 из них работали незаконно. Как подчеркнул Аксенов, трудовая миграция должна быть контролиремой.
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игорь краснов
Игорь Краснов
11:50 24.04.2024 (обновлено: 12:01 24.04.2024)
 
Краснов призвал ужесточить меры за незаконную выдачу патентов мигрантам

Краснов: нужны более жесткие меры за незаконную выдачу мигрантам документов

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанк Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов
 Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов - ПРАЙМ, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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МОСКВА, 24 апр – ПРАЙМ. Требуются более жесткие меры к чиновникам, незаконно выдающим мигрантам патенты, виды на жительство и сертификаты о знании языка. С таким предложением выступил генеральный прокурор Игорь Краснов.
"Более жесткие меры необходимы и в отношении должностных лиц, которые вопреки закону выдают мигрантам патенты, виды на жительство, сертификаты на знание языка. Соответствующие поручение я дал прокурорам на коллегии", — сказал он, выступая с отчетом в Совфеде.
Ранее Краснов сообщил, что количество преступлений, совершенных нелегальными и трудовыми мигрантами, увеличилось в 2023 году в России на 75 процентов.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что в регионе ограничили работу мигрантов на основе патентов в 35 сферах экономической деятельности. По его словам, свыше 500 человек нарушили миграционное законодательство, более 100 из них работали незаконно. Как подчеркнул Аксенов, трудовая миграция должна быть контролиремой.
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