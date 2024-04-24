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В Кремле назвали настоящую причину милитаризации Британии
В Кремле назвали настоящую причину милитаризации Британии - 24.04.2024, ПРАЙМ
В Кремле назвали настоящую причину милитаризации Британии
Милитаризация Британии является камуфляжем внутренних экономических проблем, британцы затягивают пояса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. | 24.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-24T12:51+0300
2024-04-24T12:51+0300
2024-04-24T12:58+0300
экономика
экономика британии
дмитрий песков
великобритания
расходы на оборону
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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Милитаризация Британии является камуфляжем внутренних экономических проблем, британцы затягивают пояса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, многие пытаются использовать ситуацию, эскалируя ее искусственно и сознательно, для решения внутренних проблем. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в ходе визита в Польшу 23 апреля объявил о повышении расходов страны на оборону до 2,5 процента ВВП к 2023 году. Позднее британский министр обороны Грант Шаппс призвал страны НАТО последовать примеру Лондона.Официального представителя Кремля в ходе общения с журналистами попросили рассказать, как в Москве отнеслись к планам Британии нарастить свой военный потенциал."Мы знаем о непростой экономической ситуации в Великобритании. Им приходится с одной стороны зажимать пояса, гражданам Великобритании приходится не очень просто. Поэтому такая милитаризация определенного сегмента экономики – это и есть такой камуфляж на фоне этих трудностей", — ответил Песков.
https://1prime.ru/20240424/nato-847649131.html
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экономика британии, дмитрий песков, великобритания, расходы на оборону
Экономика, экономика Британии, Дмитрий Песков, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, расходы на оборону
В Кремле назвали настоящую причину милитаризации Британии
Песков назва милитаризацию Британии камуфляжем внутренних проблем в экономике
МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Милитаризация Британии является камуфляжем внутренних экономических проблем, британцы затягивают пояса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, многие пытаются использовать ситуацию, эскалируя ее искусственно и сознательно, для решения внутренних проблем.
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в ходе визита в Польшу 23 апреля объявил о повышении расходов страны на оборону до 2,5 процента ВВП к 2023 году. Позднее британский министр обороны Грант Шаппс призвал страны НАТО последовать примеру Лондона.
Официального представителя Кремля в ходе общения с журналистами попросили рассказать, как в Москве отнеслись к планам Британии нарастить свой военный потенциал.
"Мы знаем о непростой экономической ситуации в Великобритании. Им приходится с одной стороны зажимать пояса, гражданам Великобритании приходится не очень просто. Поэтому такая милитаризация определенного сегмента экономики – это и есть такой камуфляж на фоне этих трудностей", — ответил Песков.
Британия призовет НАТО увеличить расходы на оборону, заявил Шаппс