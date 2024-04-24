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В Кремле назвали настоящую причину милитаризации Британии

В Кремле назвали настоящую причину милитаризации Британии - 24.04.2024, ПРАЙМ

В Кремле назвали настоящую причину милитаризации Британии

Милитаризация Британии является камуфляжем внутренних экономических проблем, британцы затягивают пояса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. | 24.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-24T12:51+0300

2024-04-24T12:51+0300

2024-04-24T12:58+0300

экономика

экономика британии

дмитрий песков

великобритания

расходы на оборону

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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Милитаризация Британии является камуфляжем внутренних экономических проблем, британцы затягивают пояса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, многие пытаются использовать ситуацию, эскалируя ее искусственно и сознательно, для решения внутренних проблем. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в ходе визита в Польшу 23 апреля объявил о повышении расходов страны на оборону до 2,5 процента ВВП к 2023 году. Позднее британский министр обороны Грант Шаппс призвал страны НАТО последовать примеру Лондона.Официального представителя Кремля в ходе общения с журналистами попросили рассказать, как в Москве отнеслись к планам Британии нарастить свой военный потенциал."Мы знаем о непростой экономической ситуации в Великобритании. Им приходится с одной стороны зажимать пояса, гражданам Великобритании приходится не очень просто. Поэтому такая милитаризация определенного сегмента экономики – это и есть такой камуфляж на фоне этих трудностей", — ответил Песков.

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экономика британии, дмитрий песков, великобритания, расходы на оборону