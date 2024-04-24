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Участники и ветераны СВО смогут оформить льготную ипотеку, заявил Минфин

Участники и ветераны СВО смогут оформить льготную ипотеку, заявил Минфин - 24.04.2024, ПРАЙМ

Участники и ветераны СВО смогут оформить льготную ипотеку, заявил Минфин

Участники и ветераны, принимавшие участие в специальной военной операции (СВО), а также ряд лиц в новых регионах и Белгородской области смогут до 30 апреля 2025 | 24.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-24T09:35+0300

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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Участники и ветераны, принимавшие участие в специальной военной операции (СВО), а также ряд лиц в новых регионах и Белгородской области смогут до 30 апреля 2025 года оформить ипотеку под 2% на вторичном рынке, сообщается на сайте Минфина РФ."Участники и ветераны боевых действий, принимавшие участие (содействовавшие выполнению задач) в специальной военной операции, а также лица, осуществляющие свою деятельность в отдельных федеральных органах власти, социальной сфере, здравоохранении, культуре и спорте, на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей, могут теперь приобрести квартиру на вторичном рынке по ставке 2%. Решение об этом согласовано правительством Российской Федерации 22 апреля 2024 года во исполнение поручения президента РФ", - говорится в сообщении."Льготный ипотечный кредит на указанных условиях можно будет взять до 30 апреля 2025 года", - добавили в министерстве.Кроме того, граждане, проживающие на территории Белгородской области и являющиеся собственниками жилых помещений, расположенных на территории Белгородской области, которые признаны непригодными для проживания в результате обстрелов со стороны сопредельного государства, также смогут приобрести жилье как на первичном рынке, так и квартиры на вторичном рынке в рамках льготной ипотечной программы по ставке 2%.Теперь, по новым правилам, изменения в реализации льготных ипотечных программ публикуются в формате решений правительства РФ в "Электронном бюджете". Программа льготной ипотеки под 2% стала первой льготной программой, переведенной на такой формат, отметили в Минфине.

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