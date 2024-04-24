Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Финляндии призвали страны G7 запретить импорт российской древесины - 24.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240424/minselkhoz-847640965.html
В Финляндии призвали страны G7 запретить импорт российской древесины
В Финляндии призвали страны G7 запретить импорт российской древесины - 24.04.2024, ПРАЙМ
В Финляндии призвали страны G7 запретить импорт российской древесины
Всем странам G7 стоит наложить запрет на импорт продукции из древесины, в частности пиломатериалов, из России, заявила министр сельского и лесного хозяйства... | 24.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-24T10:25+0300
2024-04-24T10:45+0300
россия
финляндия
древесина
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/83659/14/836591418_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_0251bd71c9b4b07e8aecae1ad8b6a36c.jpg
МОСКВА, 24 апр – ПРАЙМ. Всем странам G7 стоит наложить запрет на импорт продукции из древесины, в частности пиломатериалов, из России, заявила министр сельского и лесного хозяйства Финляндии Сари Эссайя. "Это тот вопрос, в котором нам стоит двигаться дальше", - приводит ее слова издание Financial Times. Финляндия хочет, чтобы ЕС настаивал на глобальном запрете поставок российской древесины, уточняет газета. ЕС в 2022 году включил эмбарго на древесину и изделия из нее в пятый пакет антироссийских санкций. До начала СВО Россия была вторым по величине поставщиком древесины в ЕС после Китая: импорт в 2021 году оценивался в 4,6 миллиона долларов, пишет издание. Россия в прошлом году увеличила экспорт древесины и изделий из нее в дружественные страны на треть по сравнению с досанкционным 2021 годом - до 4 миллиардов долларов, крупнейшим покупателем был Китай, следует из анализа РИА Новости данных платформы ООН Comtrade. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://1prime.ru/20240416/finlyandiya-847420394.html
финляндия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83659/14/836591418_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_e3bd8ce7186088c870c684ef7a7c7adc.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, финляндия, древесина, новости
РОССИЯ, ФИНЛЯНДИЯ, древесина, Новости
10:25 24.04.2024 (обновлено: 10:45 24.04.2024)
 
В Финляндии призвали страны G7 запретить импорт российской древесины

FT: в Финляндии считают, что страны G7 должны запретить импорт древесины из РФ

© РИА Новости . Ростислав Нетисов | Перейти в медиабанкЗаготовки дров
Заготовки дров - ПРАЙМ, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости . Ростислав Нетисов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 апр – ПРАЙМ. Всем странам G7 стоит наложить запрет на импорт продукции из древесины, в частности пиломатериалов, из России, заявила министр сельского и лесного хозяйства Финляндии Сари Эссайя.
"Это тот вопрос, в котором нам стоит двигаться дальше", - приводит ее слова издание Financial Times.
Финляндия хочет, чтобы ЕС настаивал на глобальном запрете поставок российской древесины, уточняет газета.
ЕС в 2022 году включил эмбарго на древесину и изделия из нее в пятый пакет антироссийских санкций. До начала СВО Россия была вторым по величине поставщиком древесины в ЕС после Китая: импорт в 2021 году оценивался в 4,6 миллиона долларов, пишет издание.
Россия в прошлом году увеличила экспорт древесины и изделий из нее в дружественные страны на треть по сравнению с досанкционным 2021 годом - до 4 миллиардов долларов, крупнейшим покупателем был Китай, следует из анализа РИА Новости данных платформы ООН Comtrade.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Лесозаготовительные работы в Новосибирской области - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2024
Финны пожалели об отказе от российской древесины. И сжигают свой лес
16 апреля, 11:43
 
РОССИЯФИНЛЯНДИЯдревесинаНовости
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала