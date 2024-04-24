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В Финляндии призвали страны G7 запретить импорт российской древесины
В Финляндии призвали страны G7 запретить импорт российской древесины - 24.04.2024, ПРАЙМ
В Финляндии призвали страны G7 запретить импорт российской древесины
Всем странам G7 стоит наложить запрет на импорт продукции из древесины, в частности пиломатериалов, из России, заявила министр сельского и лесного хозяйства... | 24.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-24T10:25+0300
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МОСКВА, 24 апр – ПРАЙМ. Всем странам G7 стоит наложить запрет на импорт продукции из древесины, в частности пиломатериалов, из России, заявила министр сельского и лесного хозяйства Финляндии Сари Эссайя. "Это тот вопрос, в котором нам стоит двигаться дальше", - приводит ее слова издание Financial Times. Финляндия хочет, чтобы ЕС настаивал на глобальном запрете поставок российской древесины, уточняет газета. ЕС в 2022 году включил эмбарго на древесину и изделия из нее в пятый пакет антироссийских санкций. До начала СВО Россия была вторым по величине поставщиком древесины в ЕС после Китая: импорт в 2021 году оценивался в 4,6 миллиона долларов, пишет издание. Россия в прошлом году увеличила экспорт древесины и изделий из нее в дружественные страны на треть по сравнению с досанкционным 2021 годом - до 4 миллиардов долларов, крупнейшим покупателем был Китай, следует из анализа РИА Новости данных платформы ООН Comtrade. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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РОССИЯ, ФИНЛЯНДИЯ, древесина, Новости
В Финляндии призвали страны G7 запретить импорт российской древесины
FT: в Финляндии считают, что страны G7 должны запретить импорт древесины из РФ
МОСКВА, 24 апр – ПРАЙМ. Всем странам G7 стоит наложить запрет на импорт продукции из древесины, в частности пиломатериалов, из России, заявила министр сельского и лесного хозяйства Финляндии Сари Эссайя.
"Это тот вопрос, в котором нам стоит двигаться дальше", - приводит ее слова издание Financial Times.
Финляндия хочет, чтобы ЕС настаивал на глобальном запрете поставок российской древесины, уточняет газета.
ЕС в 2022 году включил эмбарго на древесину и изделия из нее в пятый пакет антироссийских санкций. До начала СВО Россия была вторым по величине поставщиком древесины в ЕС после Китая: импорт в 2021 году оценивался в 4,6 миллиона долларов, пишет издание.
Россия в прошлом году увеличила экспорт древесины и изделий из нее в дружественные страны на треть по сравнению с досанкционным 2021 годом - до 4 миллиардов долларов, крупнейшим покупателем был Китай, следует из анализа РИА Новости данных платформы ООН Comtrade.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Финны пожалели об отказе от российской древесины. И сжигают свой лес