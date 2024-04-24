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СМИ: "Роснефть" предложила ввести мораторий на обнуление демпферных выплат

СМИ: "Роснефть" предложила ввести мораторий на обнуление демпферных выплат - 24.04.2024, ПРАЙМ

СМИ: "Роснефть" предложила ввести мораторий на обнуление демпферных выплат

"Роснефть" предложила ввести мораторий на обнуление демпферных выплат в апреле-сентябре на "период стабилизации ситуации на топливном рынке", сообщила газета... | 24.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-24T08:47+0300

2024-04-24T08:47+0300

2024-04-24T08:47+0300

экономика

роснефть

топливный демпфер

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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. "Роснефть" предложила ввести мораторий на обнуление демпферных выплат в апреле-сентябре на "период стабилизации ситуации на топливном рынке", сообщила газета "Коммерсант" со ссылкой на письмо главы компании Игоря Сечина премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. "Роснефть" предложила ввести на апрель—сентябрь мораторий на обнуление бюджетных выплат по демпферу "на период стабилизации ситуации" на топливном рынке. Соответствующие поправки к Налоговому кодексу глава нефтекомпании Игорь Сечин приложил к письму... от 5 апреля премьеру РФ Михаилу Мишустину", - написала газета. А в качестве альтернативы предлагается расширить разрешенный диапазон отклонения оптовых цен, чтобы демпфер не обнулялся. Также в письме главы "Роснефти" отмечается, что демпфер по действующим нормам сейчас обнуляется и по бензину, и по дизтопливу, даже если превышение установленного порога отклонения цен достигнуто только по одному продукту. "Таким образом, при сохранении текущего тренда роста биржевых цен возникают высокие риски обнуления "демпфера", которое может привести к бесконтрольному росту цен на бирже, локальным дефицитам и убыткам независимой розницы в условиях сдерживания цен для конечных потребителей", - приводит издание слова Сечина, отмечая, что поэтому он предлагает не обнулять демпфер для того продукта, порог отклонения по которому не превышен. В Минфине газете сообщили, что рассматривают все эти предложения. Демпфирующий механизм был создан для сдерживания цен на топливо на внутреннем рынке в России. В общих чертах, если экспортная цена бензина и дизельного топлива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники "делятся" с государством частью своей прибыли от внутренних продаж топлива. При этом в законодательстве установлены максимальные значения средних цен на бирже за месяц, при которых компенсация выплачивается. Если они оказались выше, демпфер "обнуляется".

https://1prime.ru/20240403/minfin-847033062.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

роснефть, топливный демпфер