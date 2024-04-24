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Маск предрек гражданскую войну на Западе
Маск предрек гражданскую войну на Западе - 24.04.2024, ПРАЙМ
Маск предрек гражданскую войну на Западе
Западу угрожает гражданская война на фоне притока мигрантов. Об этом в социальной сети Х заявил американский предприниматель и миллиардер Илон Маск. | 24.04.2024, ПРАЙМ
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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Западу угрожает гражданская война на фоне притока мигрантов. Об этом в социальной сети Х заявил американский предприниматель и миллиардер Илон Маск.По словам Маска, война начнется вне зависимости от желания американцев. "Будучи сам иммигрантом, я очень положительно отношусь к легальной иммиграции, но впускать на территорию Соединенных Штатов миллионы непроверенных людей — это безумие", — отметил он.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramМаск также подчеркнул, что за последние три года число нелегальных иммигрантов в США достигло 7,2 миллиона, превышая население 36 американских штатов.Ранее ученый Гад Саад из Канады сообщил, что приток нелегальных мигрантов может спровоцировать коренных жителей и привести к конфликту.
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Политика, США, Илон Маск, Новости
Маск предрек гражданскую войну на Западе
Миллиардер Маск предрек гражданскую войну на Западе из-за мигрантов
МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ.
Западу угрожает гражданская война на фоне притока мигрантов. Об этом в социальной сети Х заявил
американский предприниматель и миллиардер Илон Маск.
По словам Маска, война начнется вне зависимости от желания американцев. "Будучи сам иммигрантом, я очень положительно отношусь к легальной иммиграции, но впускать на территорию Соединенных Штатов миллионы непроверенных людей — это безумие", — отметил он.
Маск также подчеркнул, что за последние три года число нелегальных иммигрантов в США достигло 7,2 миллиона, превышая население 36 американских штатов.
Ранее ученый Гад Саад из Канады сообщил, что приток нелегальных мигрантов может спровоцировать коренных жителей и привести к конфликту.
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