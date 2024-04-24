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Британия призовет НАТО увеличить расходы на оборону, заявил Шаппс

Британия призовет НАТО увеличить расходы на оборону, заявил Шаппс - 24.04.2024, ПРАЙМ

Британия призовет НАТО увеличить расходы на оборону, заявил Шаппс

Великобритания планирует призвать страны-члены НАТО нарастить оборонные расходы до 2,5 процента ВВП на будущем саммите. Об этом сообщил в эфире телеканала Sky... | 24.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-24T12:38+0300

2024-04-24T12:38+0300

2024-04-24T12:38+0300

нато

расходы на оборону

великобритания

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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Великобритания планирует призвать страны-члены НАТО нарастить оборонные расходы до 2,5 процента ВВП на будущем саммите. Об этом сообщил в эфире телеканала Sky News глава британского Минобороны Грант Шаппс."Сейчас мы считаем, что (расходы на оборону - ред.) должны составлять 2,5% (ВВП - ред.). Мы считаем, что в более опасном мире это имело бы смысл", - сказал он.Шаппс подчеркнул, что британская сторона будет настаивать на таком повышении на саммите по случаю 75-й годовщины НАТО в Вашингтоне. Он таккже объяснил цифру в 2,5 процента изменениями обстановки в мире.23 апреля премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что страна увеличит расходы на оборону до 2,5 процента ВВП к 2030 году.Североатлантический договор, основавший НАТО, был подписан 4 апреля 1949 года США, Великобританией, Францией, Канадой, Португалией, Бельгией, Нидерландами, Люксембургом, Италией, Исландией и Норвегией. Документ вступил в силу 24 августа того же года.

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нато, расходы на оборону, великобритания