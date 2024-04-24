https://1prime.ru/20240424/nato-847653391.html

Вашингтон "ударил" по НАТО из-за России, заявили в США

Вашингтон "ударил" по НАТО из-за России, заявили в США - 24.04.2024, ПРАЙМ

Вашингтон "ударил" по НАТО из-за России, заявили в США

Стремление уничтожить Россию привело к падению престижа США и НАТО, считает экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор. Свое мнение он высказал в статье для... | 24.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-24T14:00+0300

2024-04-24T14:00+0300

2024-04-24T15:04+0300

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МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Стремление уничтожить Россию привело к падению престижа США и НАТО, считает экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор. Свое мнение он высказал в статье для американского издания American Conservative. Он напомнил, что так называемая стратегия Вашингтона в отношении Москвы заключалась в том, чтобы Североатлантический альянс оказывал экономическое, дипломатическое и военное давление на Россию с целью нанести ей непоправимый ущерб и дестабилизировать ее власти. "Нереалистичный подход США не дал нужного результата, и теперь фатально ослаблена не Россия, а НАТО", — отметил Макгрегор.Он полагает, что Вашингтону следует задуматься, насколько целесообразна новая дорогостоящая холодная война, так как ресурсы США не безграничны.

https://1prime.ru/20240424/nato-847649131.html

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