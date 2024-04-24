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Вашингтон "ударил" по НАТО из-за России, заявили в США - 24.04.2024, ПРАЙМ
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Вашингтон "ударил" по НАТО из-за России, заявили в США
Вашингтон "ударил" по НАТО из-за России, заявили в США - 24.04.2024, ПРАЙМ
Вашингтон "ударил" по НАТО из-за России, заявили в США
Стремление уничтожить Россию привело к падению престижа США и НАТО, считает экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор. Свое мнение он высказал в статье для... | 24.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-24T14:00+0300
2024-04-24T15:04+0300
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МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Стремление уничтожить Россию привело к падению престижа США и НАТО, считает экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор. Свое мнение он высказал в статье для американского издания American Conservative. Он напомнил, что так называемая стратегия Вашингтона в отношении Москвы заключалась в том, чтобы Североатлантический альянс оказывал экономическое, дипломатическое и военное давление на Россию с целью нанести ей непоправимый ущерб и дестабилизировать ее власти. "Нереалистичный подход США не дал нужного результата, и теперь фатально ослаблена не Россия, а НАТО", — отметил Макгрегор.Он полагает, что Вашингтону следует задуматься, насколько целесообразна новая дорогостоящая холодная война, так как ресурсы США не безграничны.
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сша, нато, россия
Политика, США, НАТО, РОССИЯ
14:00 24.04.2024 (обновлено: 15:04 24.04.2024)
 
Вашингтон "ударил" по НАТО из-за России, заявили в США

Макгрегор: провалившиеся попытки США разрушить Россию подорвали авторитет НАТО

© Фото : NATOФлаги НАТО в Роттердаме, Нидерланды
Флаги НАТО в Роттердаме, Нидерланды - ПРАЙМ, 1920, 24.04.2024
© Фото : NATO
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МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Стремление уничтожить Россию привело к падению престижа США и НАТО, считает экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор. Свое мнение он высказал в статье для американского издания American Conservative.
Он напомнил, что так называемая стратегия Вашингтона в отношении Москвы заключалась в том, чтобы Североатлантический альянс оказывал экономическое, дипломатическое и военное давление на Россию с целью нанести ей непоправимый ущерб и дестабилизировать ее власти.
"Нереалистичный подход США не дал нужного результата, и теперь фатально ослаблена не Россия, а НАТО", — отметил Макгрегор.
Он полагает, что Вашингтону следует задуматься, насколько целесообразна новая дорогостоящая холодная война, так как ресурсы США не безграничны.
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Британия призовет НАТО увеличить расходы на оборону, заявил Шаппс
12:38
 
ПолитикаСШАНАТОРОССИЯ
 
 
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