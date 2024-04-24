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Новый нацпроект продлит жизнь людям и снизит смертность, заявил Мурашко

Новый нацпроект продлит жизнь людям и снизит смертность, заявил Мурашко - 24.04.2024, ПРАЙМ

Новый нацпроект продлит жизнь людям и снизит смертность, заявил Мурашко

Минздрав планирует опережающими темпами снижать показатели по смертности и повышать доверие граждан к системе здравоохранения. С этой целью с 2025 года будет... | 24.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-24T06:07+0300

2024-04-24T06:07+0300

2024-04-24T06:15+0300

россия

михаил мурашко

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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Минздрав планирует опережающими темпами снижать показатели по смертности и повышать доверие граждан к системе здравоохранения. С этой целью с 2025 года будет запущен новый нацпроект "Продолжительная и активная жизнь", заявил РИА Новости глава российского минздрава Михаил Мурашко. В частности, он отметил: "Новый национальный проект "Продолжительная и активная жизнь" стартует с 1 января 2025 года и будет направлен на достижение национальной цели развития "Сохранение населения, здоровье и благополучие людей", одной из задач которой является повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году, в том числе за счет опережения взятых темпов снижения смертности, повышения удовлетворенности и доверия граждан к системе здравоохранения". По словам министра, в рамках нового нацпроекта предусмотрена реализация масштабных мероприятий в сфере здравоохранения до 2030 года, включая обновление инфраструктуры здравоохранения — строительство медорганизаций, ремонты и оснащение оборудованием. На это запланировано дополнительно выделить свыше 1 триллиона рублей. Вместе с тем продолжится модернизация первичного звена здравоохранения. Благодаря этому будет обеспечена максимальную доступность и комфортные условия пребывания в медорганизации пациентов, сообщил глава минздрава. Также Мурашко отметил, что в рамках нового нацпроекта продолжится реализация мероприятий по борьбе с наиболее распространенными хроническими неинфекционными заболеваниями. В частности, сердечно-сосудистыми, онкологическими, сахарным диабетом и с инфекционными, в том числе борьба с гепатитом С. По совам министра, в 2025 году будет продолжено комплексное развитие экстренной помощи и медицинской реабилитации. Это, как подчеркнул Мурашко, позволит сохранить жизнь и здоровье граждан. Вместе с тем продолжение цифровой трансформации здравоохранения, массовое внедрение телемедицины и технологий искусственного интеллекта, а также завершение к 2030 году создания цифровой платформы по управлению здоровьем позволят обеспечить преемственность оказания медицинской помощи гражданам, внедрить технологии дистанционного мониторинга здоровья и перейти на безбумажный документооборот в медорганизациях, заявил министр.

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россия, михаил мурашко