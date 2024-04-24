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Два банка нерезидентов вошли десятку кредитных организаций в РФ по прибыли

Два банка нерезидентов вошли десятку кредитных организаций в РФ по прибыли - 24.04.2024, ПРАЙМ

Два банка нерезидентов вошли десятку кредитных организаций в РФ по прибыли

Два банка, принадлежащие нерезидентам, вошли в десятку лидеров по чистой прибыли среди кредитных организаций РФ в первом квартале 2024 года, сообщил РИА Новости | 24.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-24T16:53+0300

2024-04-24T16:53+0300

2024-04-24T16:53+0300

экономика

банки

прибыль

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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Два банка, принадлежащие нерезидентам, вошли в десятку лидеров по чистой прибыли среди кредитных организаций РФ в первом квартале 2024 года, сообщил РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий, проанализировав данные Банка России. "Райффайзенбанк ("дочка" австрийской Raiffeisen Bank International) с финансовым результатом 32,5 миллиарда рублей занял шестое место по прибыли среди российских банков, "Юникредит банк" (итальянская банковская группа UniCredit) – седьмое место (20,1 миллиарда рублей)", - рассказал аналитик. Осадчий отметил, что лидером банковского сектора России по чистой прибыли за первый квартал 2024 года стал Сбербанк – его прибыль составила 364 миллиарда рублей. На втором месте – Россельхозбанк (50,7 миллиарда рублей), на третьем – Газпромбанк (45,7 миллиарда рублей). Банк "Тинькофф" занял восьмое месте с финансовым результатом 17,3 миллиарда рублей, далее идет банк "Санкт-Петербург" (14,4 миллиарда рублей) и замыкает десятку лидеров банк "ФК Открытие" (14,1 миллиарда рублей). Эксперт подчеркнул, что среди банков, получивших прибыль больше одного миллиарда рублей, непропорционально много банков, принадлежащих нерезидентам: из 68 банков 18 банков (26,5%) принадлежат нерезидентам. "Причина такой непропорциональности – привилегированное положение банков, принадлежащих нерезидентам, из-за доступа к осуществлению международных транзакций в условиях ужесточения антироссийских санкций. Уход конкурентов – других банков, принадлежащих нерезидентам, с российского рынка усилил конкурентные позиции оставшихся банков, принадлежащих нерезидентам",- заключил Осадчий.

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банки, прибыль