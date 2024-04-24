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"Хорошие новости". Турок обрадовала стратегическая победа России над США
"Хорошие новости". Турок обрадовала стратегическая победа России над США - 24.04.2024, ПРАЙМ
"Хорошие новости". Турок обрадовала стратегическая победа России над США
Соединенные Штаты приняли решение вывести свой военный контингент с территории Нигера, пишет турецкое издание Hürriyet. | 24.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-24T09:09+0300
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АНКАРА, 24 апр - ПРАЙМ. Соединенные Штаты приняли решение вывести свой военный контингент с территории Нигера, пишет турецкое издание Hürriyet.Согласно газете, африканская страна активно развивает партнерство с Москвой, поэтому уход США можно считать стратегической победой России.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramРанее Вашингтон и Нигер достигли соглашения о выводе американских войск из страны. Это решение вызывает опасение американской стороны, так как ослабляет военное влияние США на африканском континенте. Кроме того, пока что не принято решение о судьбе американской базы беспилотников, расположенной на территории Нигера."Аллилуйя. Очень важное событие, которое спровоцирует эффект домино. В итоге угнетению со стороны Запада придет конец", - написал в комментариях одиг из читателей газеты.Другие же отметили, что США и их союзникам пришло время покинуть не только Африку, но и все мусульманские страны."Поздравляю, очень хорошие новости", - заключил один из читателей.В июле 2023 года в Нигере произошел мятеж, в результате которого президента Мохамеда Базума свергли, а главой государства был назначен командующий гвардией Абдурахман Тчиани. Новые власти также прекратили сотрудничество с Францией, что привело к выводу французских войск в конце декабря 2023 года.Полный текс статьи читайте на ИноСМИ
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Политика, ТУРЦИЯ, РОССИЯ, США, Новости
"Хорошие новости". Турок обрадовала стратегическая победа России над США
Hürriyet: США выводят своих военнослужащих из Нигера, что станет победой Москвы
АНКАРА, 24 апр - ПРАЙМ.
Соединенные Штаты приняли решение вывести свой военный контингент с территории Нигера, пишет
турецкое издание Hürriyet.
Согласно газете, африканская страна активно развивает партнерство с Москвой, поэтому уход США можно считать стратегической победой России.
Ранее Вашингтон и Нигер достигли соглашения о выводе американских войск из страны. Это решение вызывает опасение американской стороны, так как ослабляет военное влияние США на африканском континенте. Кроме того, пока что не принято решение о судьбе американской базы беспилотников, расположенной на территории Нигера.
"Аллилуйя. Очень важное событие, которое спровоцирует эффект домино. В итоге угнетению со стороны Запада придет конец", - написал в комментариях одиг из читателей газеты.
Другие же отметили, что США и их союзникам пришло время покинуть не только Африку, но и все мусульманские страны.
"Поздравляю, очень хорошие новости", - заключил один из читателей.
В июле 2023 года в Нигере произошел мятеж, в результате которого президента Мохамеда Базума свергли, а главой государства был назначен командующий гвардией Абдурахман Тчиани. Новые власти также прекратили сотрудничество с Францией, что привело к выводу французских войск в конце декабря 2023 года.
Полный текс статьи читайте
на ИноСМИ
США намерены разместить дроны на аэродромах Африки, пишет WSJ