https://1prime.ru/20240424/niger-847637105.html

"Хорошие новости". Турок обрадовала стратегическая победа России над США

"Хорошие новости". Турок обрадовала стратегическая победа России над США - 24.04.2024, ПРАЙМ

"Хорошие новости". Турок обрадовала стратегическая победа России над США

Соединенные Штаты приняли решение вывести свой военный контингент с территории Нигера, пишет турецкое издание Hürriyet. | 24.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-24T09:09+0300

2024-04-24T09:09+0300

2024-04-24T09:16+0300

политика

турция

россия

сша

новости

https://cdnn.1prime.ru/img/83668/71/836687121_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_0892492459dd9719c4352016b4fc70c3.jpg

АНКАРА, 24 апр - ПРАЙМ. Соединенные Штаты приняли решение вывести свой военный контингент с территории Нигера, пишет турецкое издание Hürriyet.Согласно газете, африканская страна активно развивает партнерство с Москвой, поэтому уход США можно считать стратегической победой России.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramРанее Вашингтон и Нигер достигли соглашения о выводе американских войск из страны. Это решение вызывает опасение американской стороны, так как ослабляет военное влияние США на африканском континенте. Кроме того, пока что не принято решение о судьбе американской базы беспилотников, расположенной на территории Нигера."Аллилуйя. Очень важное событие, которое спровоцирует эффект домино. В итоге угнетению со стороны Запада придет конец", - написал в комментариях одиг из читателей газеты.Другие же отметили, что США и их союзникам пришло время покинуть не только Африку, но и все мусульманские страны."Поздравляю, очень хорошие новости", - заключил один из читателей.В июле 2023 года в Нигере произошел мятеж, в результате которого президента Мохамеда Базума свергли, а главой государства был назначен командующий гвардией Абдурахман Тчиани. Новые власти также прекратили сотрудничество с Францией, что привело к выводу французских войск в конце декабря 2023 года.Полный текс статьи читайте на ИноСМИ

https://1prime.ru/20240104/842729195.html

турция

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

турция, россия, сша, новости