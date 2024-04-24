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Россиянам рассказали, как мошенники обманывают через заработок в Telegram

Россиянам рассказали, как мошенники обманывают через заработок в Telegram - 24.04.2024, ПРАЙМ

Россиянам рассказали, как мошенники обманывают через заработок в Telegram

Мошенники обманывают потенциальную жертву, предлагая людям якобы заработать на криптовалюте TON в Telegram: ее побуждают вложить деньги в TON, а потом... | 24.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-24T17:36+0300

2024-04-24T17:36+0300

2024-04-24T17:36+0300

мошенничество

telegram

мошенничество

операции с криптовалютой

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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Мошенники обманывают потенциальную жертву, предлагая людям якобы заработать на криптовалюте TON в Telegram: ее побуждают вложить деньги в TON, а потом пригласить в специальный чат своих знакомых и получать за это комиссию, схема нацелена в том числе и на русскоговорящих пользователей, сообщили в "Лаборатории Касперского". "Схема работает по принципу пирамиды и нацелена в том числе на русскоговорящих пользователей. Потенциальную жертву побуждают вложить деньги в TON, а потом пригласить в специальный чат в мессенджере своих знакомых и получать за это комиссию. Однако на деле человек лишь рискует потерять деньги", - говорится в сообщении. Так, чтобы вовлечь людей, мошенники подготовили две подробные видеоинструкции - на русском и английском языках, а также текстовые материалы со скриншотами. Сначала пользователь должен завести специальный криптокошелек через неофициальный бот для хранения криптовалюты в мессенджере, потом ему нужно воспользоваться отдельным Telegram-ботом, через который якобы он сможет зарабатывать, и ввести туда адрес своего кошелька. Далее, по словам специалистов, требуется купить криптовалюту минимум на 5,5 TON и перевести ее на свой криптокошелек. Отмечается, что для покупки предлагается использовать легитимные инструменты: P2P-маркеты (онлайн-платформы, позволяющие пользователям торговать между собой криптовалютой напрямую), криптообменники или официальный бот в Telegram. После этого нужно активировать тот самый отдельный Telegram-бот для заработка, выбрав один из платных тарифов-"ускорителей": их стоимость варьируется от 5 до 500 TON. Мошенники уверяют, что чем дороже тариф, тем быстрее человек начнёт "зарабатывать". Далее пользователь должен создать закрытую группу в Telegram и пригласить туда знакомых. Мошенники просят разместить в группе два видео - презентацию сервиса и инструкцию по активации, а также реферальные ссылки для регистрации криптокошелька и установки Telegram-бота для "заработка". Отдельно злоумышленники настаивают, чтобы криптоинвестор, прежде чем добавлять в группу нового человека, предварительно звонил ему лично и рассказывал о преимуществах сервиса. "Вероятно, они рассчитывают, что это вызовет больше доверия", - предположили в компании. По словам специалистов, чтобы пользователь мог получать комиссию за приглашение знакомых, активировать бот и инвестировать в криптовалюту должны якобы минимум пять человек. Злоумышленники призывают звать как можно больше знакомых, а также следить за их активностью. Злоумышленники заверяют жертву, что заработок будет складываться из двух частей: фиксированной платы в 25 TON за каждого приглашенного друга и комиссии за тариф-"ускоритель", который знакомые купят по реферальным ссылкам. На самом деле никаких денег никто, кроме злоумышленников, не увидит.

https://1prime.ru/20240424/tinkoff-847637722.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

telegram, мошенничество, операции с криптовалютой