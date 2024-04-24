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Лукашенко назвал союз Белоруссии и РФ образцом альянса суверенных народов - 24.04.2024, ПРАЙМ
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Лукашенко назвал союз Белоруссии и РФ образцом альянса суверенных народов
Лукашенко назвал союз Белоруссии и РФ образцом альянса суверенных народов - 24.04.2024, ПРАЙМ
Лукашенко назвал союз Белоруссии и РФ образцом альянса суверенных народов
Союз Белоруссии и России может служить образцом альянса суверенных народов и иметь все шансы на успех, сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко на... | 24.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-24T15:53+0300
2024-04-24T15:57+0300
политика
александр лукашенко
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МИНСК, 24 апр — ПРАЙМ. Союз Белоруссии и России может служить образцом альянса суверенных народов и иметь все шансы на успех, сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко на Всебелорусском народном собрании."Наше союзное строительство – образец союза суверенных народов. И эта модель имеет шансы на успех и расширение участников", — отметил глава Белорусии.По его мнению, секрет крепкого союза зависит от участников, которые в свою очередь должны быть сильными и независимыми. Он добавил, что Белоруссия уверенно движется к своей цели: технологический суверенитет в рамках союза, с учетом национальных интересов.Ранее министр экономики Белоруссии Юрий Чеботарь отмечал, что республика за пять лет нарастила инвестиции в Россию на 45 процентов. Объем российских инвестиций в Белоруссию за прошлый год составил 5,1 миллиарда долларов, увеличившись по сравнению с уровнем 2022 года почти на треть.Председатель правления белорусского Республиканского союза туристической индустрии Филипп Гулый заявил, что гостиницы и санатории Белоруссии, будут полностью загружены в период майских праздников у россиян. По его словам, граждане России составляют свыше 90 процентов всех туристов в республике.
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александр лукашенко
Политика, Александр Лукашенко
15:53 24.04.2024 (обновлено: 15:57 24.04.2024)
 
Лукашенко назвал союз Белоруссии и РФ образцом альянса суверенных народов

Лукашенко: союз Белоруссии и России является образцом альянса суверенных народов

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкАлександр Лукашенко
Александр Лукашенко - ПРАЙМ, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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МИНСК, 24 апр — ПРАЙМ. Союз Белоруссии и России может служить образцом альянса суверенных народов и иметь все шансы на успех, сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко на Всебелорусском народном собрании.
"Наше союзное строительство – образец союза суверенных народов. И эта модель имеет шансы на успех и расширение участников", — отметил глава Белорусии.
По его мнению, секрет крепкого союза зависит от участников, которые в свою очередь должны быть сильными и независимыми.
Александр Лукашенко - ПРАЙМ, 1920, 24.04.2024
Лукашенко рассказал о месте Белоруссии на международной арене
15:47
Он добавил, что Белоруссия уверенно движется к своей цели: технологический суверенитет в рамках союза, с учетом национальных интересов.
Ранее министр экономики Белоруссии Юрий Чеботарь отмечал, что республика за пять лет нарастила инвестиции в Россию на 45 процентов. Объем российских инвестиций в Белоруссию за прошлый год составил 5,1 миллиарда долларов, увеличившись по сравнению с уровнем 2022 года почти на треть.
Председатель правления белорусского Республиканского союза туристической индустрии Филипп Гулый заявил, что гостиницы и санатории Белоруссии, будут полностью загружены в период майских праздников у россиян. По его словам, граждане России составляют свыше 90 процентов всех туристов в республике.
 
ПолитикаАлександр Лукашенко
 
 
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