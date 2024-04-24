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Адвокат раскрыл суть предъявляемых Иванову обвинений - 24.04.2024, ПРАЙМ
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Адвокат раскрыл суть предъявляемых Иванову обвинений
Адвокат раскрыл суть предъявляемых Иванову обвинений - 24.04.2024, ПРАЙМ
Адвокат раскрыл суть предъявляемых Иванову обвинений
Следователи выдвигают Тимуру Иванову обвинения в помощи компаниям-подрядчикам Министерства обороны, которые за это осуществляли строительно-ремонтные работы на... | 24.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-24T17:30+0300
2024-04-24T17:41+0300
происшествия
минобороны рф
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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Следователи выдвигают Тимуру Иванову обвинения в помощи компаниям-подрядчикам Министерства обороны, которые за это осуществляли строительно-ремонтные работы на якобы принадлежащих ему объектах. Об этом рассказал агентству РИА Новости адвокат Иванова Мурад Мусаев.24 апреля Басманный суд Москвы арестовал замминистра обороны Тимура Иванова. СК сообщал, что его обвиняют во взятке в особо крупном размере."Обвинение сводится к тому, что Иванов оказывал помощь компаниям-подрядчикам Минобороны, за которую ему, по версии следствия, произвели ремонтно-строительные работы на объектах", - отметил адвокат.Мусаев подчеркнул, что замглавы Минобороны не считает обвинения соответствующими действительности. По словам адвоката, в обвинении указаны "какие-то стоимости этих ремонтных работ, взятые с потолка".
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минобороны рф, взятка
Происшествия, Минобороны РФ, взятка
17:30 24.04.2024 (обновлено: 17:41 24.04.2024)
 
Адвокат раскрыл суть предъявляемых Иванову обвинений

Адвокат: Иванова обвиняют в помощи якобы занимавшимся ремонтом подрядчикам МО РФ

© РИА Новости . Надежда Чичерова | Перейти в медиабанкТимур Иванов
Тимур Иванов - ПРАЙМ, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости . Надежда Чичерова
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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Следователи выдвигают Тимуру Иванову обвинения в помощи компаниям-подрядчикам Министерства обороны, которые за это осуществляли строительно-ремонтные работы на якобы принадлежащих ему объектах. Об этом рассказал агентству РИА Новости адвокат Иванова Мурад Мусаев.
24 апреля Басманный суд Москвы арестовал замминистра обороны Тимура Иванова. СК сообщал, что его обвиняют во взятке в особо крупном размере.
"Обвинение сводится к тому, что Иванов оказывал помощь компаниям-подрядчикам Минобороны, за которую ему, по версии следствия, произвели ремонтно-строительные работы на объектах", - отметил адвокат.
Мусаев подчеркнул, что замглавы Минобороны не считает обвинения соответствующими действительности. По словам адвоката, в обвинении указаны "какие-то стоимости этих ремонтных работ, взятые с потолка".
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ПроисшествияМинобороны РФвзятка
 
 
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