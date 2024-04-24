https://1prime.ru/20240424/obvineniya-847663576.html

Адвокат раскрыл суть предъявляемых Иванову обвинений

Адвокат раскрыл суть предъявляемых Иванову обвинений - 24.04.2024, ПРАЙМ

Адвокат раскрыл суть предъявляемых Иванову обвинений

Следователи выдвигают Тимуру Иванову обвинения в помощи компаниям-подрядчикам Министерства обороны, которые за это осуществляли строительно-ремонтные работы на... | 24.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-24T17:30+0300

2024-04-24T17:30+0300

2024-04-24T17:41+0300

происшествия

минобороны рф

взятка

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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Следователи выдвигают Тимуру Иванову обвинения в помощи компаниям-подрядчикам Министерства обороны, которые за это осуществляли строительно-ремонтные работы на якобы принадлежащих ему объектах. Об этом рассказал агентству РИА Новости адвокат Иванова Мурад Мусаев.24 апреля Басманный суд Москвы арестовал замминистра обороны Тимура Иванова. СК сообщал, что его обвиняют во взятке в особо крупном размере."Обвинение сводится к тому, что Иванов оказывал помощь компаниям-подрядчикам Минобороны, за которую ему, по версии следствия, произвели ремонтно-строительные работы на объектах", - отметил адвокат.Мусаев подчеркнул, что замглавы Минобороны не считает обвинения соответствующими действительности. По словам адвоката, в обвинении указаны "какие-то стоимости этих ремонтных работ, взятые с потолка".

https://1prime.ru/20240424/peskov-847650070.html

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минобороны рф, взятка