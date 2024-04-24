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СБ ООН не принял поправку России и Китая к резолюции США
СБ ООН не принял поправку России и Китая к резолюции США - 24.04.2024, ПРАЙМ
СБ ООН не принял поправку России и Китая к резолюции США
СБ ООН не принял поправку России и Китая к резолюции США о неразмещении ядерного оружия, передает корреспондент РИА Новости. | 24.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-24T23:13+0300
2024-04-24T23:13+0300
2024-04-24T23:13+0300
вооружения
размещение ядерного оружия в космосе
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ООН, 24 апр – ПРАЙМ. СБ ООН не принял поправку России и Китая к резолюции США о неразмещении ядерного оружия, передает корреспондент РИА Новости. За поправку голосовали Сьерра-Леоне, Китай, Гайана, Мозамбик, Россия, Алжир, Эквадор. Против были Британия, Южная Корея, США, Франция, Словения, Япония, Мальта. Воздержалась Швейцария.Ранее Вашингтон и Токио подготовили проект резолюции СБ ООН, призывающий страны не разрабатывать ядерные оружие для дальнейшего его размещения в космосе. Россия и Китай предложили поправку, где уточняется "срочность" предотвращения размещения оружия за пределами земли. Также, текст предусматривал призыв разработать при помощи переговоров соответствующих соглашений.Как отмечал первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский, ранее США и Япония уже отказались включать в текст аналогичное добавление от России и Китая.Постпред России при ООН Василий Небензя, в свою очередь, заявлял, что цель проекта резолюции США и Японии - политизировать вопрос.Россия в ответ на игнорирование ее поправок заблокировала проект в СБ ООН, сообщили в МИД России.Подчеркивается, что с точки зрения Москвы "главной задачей в области обеспечения космической безопасности остается предотвращение гонки вооружений в космическом пространстве, обеспечение условий для исследования и использования космического пространства в мирных целях".МИД подчеркнул, что Россия остается строго привержена международно-правовым обязательствам в области космического права, в том числе Договору о космосе
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размещение ядерного оружия в космосе
Вооружения, размещение ядерного оружия в космосе
СБ ООН не принял поправку России и Китая к резолюции США
СБ ООН не принял поправку РФ и Китая к резолюции США о неразмещении ЯО в космосе
ООН, 24 апр – ПРАЙМ. СБ ООН не принял поправку России и Китая к резолюции США о неразмещении ядерного оружия, передает корреспондент РИА Новости.
За поправку голосовали Сьерра-Леоне, Китай, Гайана, Мозамбик, Россия, Алжир, Эквадор. Против были Британия, Южная Корея, США, Франция, Словения, Япония, Мальта. Воздержалась Швейцария.
Ранее Вашингтон и Токио подготовили проект резолюции СБ ООН, призывающий страны не разрабатывать ядерные оружие для дальнейшего его размещения в космосе.
Россия и Китай предложили поправку, где уточняется "срочность" предотвращения размещения оружия за пределами земли. Также, текст предусматривал призыв разработать при помощи переговоров соответствующих соглашений.
Как отмечал первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский, ранее США и Япония уже отказались включать в текст аналогичное добавление от России и Китая.
Миссия России в ООН прокомментировала новый пакет помощи Киеву
Постпред России при ООН Василий Небензя, в свою очередь, заявлял, что цель проекта резолюции США и Японии - политизировать вопрос.
Россия в ответ на игнорирование ее поправок заблокировала проект в СБ ООН, сообщили в МИД России.
Подчеркивается, что с точки зрения Москвы "главной задачей в области обеспечения космической безопасности остается предотвращение гонки вооружений в космическом пространстве, обеспечение условий для исследования и использования космического пространства в мирных целях".
МИД подчеркнул, что Россия остается строго привержена международно-правовым обязательствам в области космического права, в том числе Договору о космосе