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Краснов предложил расширить доступ прокуроров к банковской тайне - 24.04.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240424/operatsii-847642979.html
Краснов предложил расширить доступ прокуроров к банковской тайне
Краснов предложил расширить доступ прокуроров к банковской тайне - 24.04.2024, ПРАЙМ
Краснов предложил расширить доступ прокуроров к банковской тайне
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов предложил предоставлять прокурорам сведения о банковских операциях с деньгами, выделенными на выполнение гособоронзаказа. | 24.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-24T11:08+0300
2024-04-24T11:12+0300
экономика
банки
генпрокуратура рф
игорь краснов
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МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов предложил предоставлять прокурорам сведения о банковских операциях с деньгами, выделенными на выполнение гособоронзаказа."В целях усиления надзора в части ценообразования на продукцию для ОПК, просим поддержать наши предложения о предоставлении прокурорам сведений о банковских операциях со средствами, выделенными на выполнение гособоронзаказа", - сказал Краснов, выступая с отчетом в Совете Федерации.
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банки, генпрокуратура рф, игорь краснов
Экономика, Банки, Генпрокуратура РФ, Игорь Краснов
11:08 24.04.2024 (обновлено: 11:12 24.04.2024)
 
Краснов предложил расширить доступ прокуроров к банковской тайне

Краснов: прокурорам нужны данные об операциях банков с деньгами на гособоронзаказ

© РИА Новости . Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкГенпрокурор РФ И. Краснов
Генпрокурор РФ И. Краснов - ПРАЙМ, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов предложил предоставлять прокурорам сведения о банковских операциях с деньгами, выделенными на выполнение гособоронзаказа.
"В целях усиления надзора в части ценообразования на продукцию для ОПК, просим поддержать наши предложения о предоставлении прокурорам сведений о банковских операциях со средствами, выделенными на выполнение гособоронзаказа", - сказал Краснов, выступая с отчетом в Совете Федерации.
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