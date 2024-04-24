https://1prime.ru/20240424/operatsii-847642979.html

Краснов предложил расширить доступ прокуроров к банковской тайне

Краснов предложил расширить доступ прокуроров к банковской тайне - 24.04.2024, ПРАЙМ

Краснов предложил расширить доступ прокуроров к банковской тайне

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов предложил предоставлять прокурорам сведения о банковских операциях с деньгами, выделенными на выполнение гособоронзаказа. | 24.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-24T11:08+0300

2024-04-24T11:08+0300

2024-04-24T11:12+0300

экономика

банки

генпрокуратура рф

игорь краснов

https://cdnn.1prime.ru/img/84047/49/840474943_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_bd9db794fa241199c10b86fec0473895.jpg

МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов предложил предоставлять прокурорам сведения о банковских операциях с деньгами, выделенными на выполнение гособоронзаказа."В целях усиления надзора в части ценообразования на продукцию для ОПК, просим поддержать наши предложения о предоставлении прокурорам сведений о банковских операциях со средствами, выделенными на выполнение гособоронзаказа", - сказал Краснов, выступая с отчетом в Совете Федерации.

https://1prime.ru/20240424/kandidat-847642571.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банки, генпрокуратура рф, игорь краснов