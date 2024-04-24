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"Нужно срочно купить". Турки отреагировали на заявление Шойгу об С-500
"Нужно срочно купить". Турки отреагировали на заявление Шойгу об С-500 - 24.04.2024, ПРАЙМ
"Нужно срочно купить". Турки отреагировали на заявление Шойгу об С-500
Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу заявлял, что на вооружении российской армии появятся образцы зенитной ракетной системы нового поколения С-500... | 24.04.2024, ПРАЙМ
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АНКАРА, 24 апр - ПРАЙМ. Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу заявлял, что на вооружении российской армии появятся образцы зенитной ракетной системы нового поколения С-500. Читатели турецкого издания Haber7 призывают Анкару приобрести эти системы."Турции нужно срочно купить эти системы и не рассчитывать на западных негодяев", - написал один из читателей.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramСогласно заявлению Шойгу, в ходе боевых действий на Украине было уничтожено более 22 тысяч беспилотников и около шести тысяч ракет, включая HIMARS и "Вампир", а также значительное количество самолетов, вертолетов и ракет различного типа.Российские предприятия оборонно-промышленного комплекса увеличили свои производственные мощности и значительно улучшили боевые возможности российской армии, отметил он.Кроме того, в войска в ближайшее время будут поставлены новые системы вооружения, включая зенитную ракетную систему С-500 и зенитные ракетные системы С-400, С-300В4, "Бук-М3", "Тор-М2У" и радиолокационные станции нового поколения, сообщил министр.Многие читатели отметили, что С-500 способны противостоять сверхзвуковым ракетам. Однако, есть сомнения, что системы ПВО с такими возможностями будут проданы третьим странам.ЗРК С-500 разработанный в АО "Концерн ВКО „Алмаз-Антей“ как новое поколение зенитных ракетных систем, в котором предполагается применить принцип раздельного решения задач уничтожения баллистических и аэродинамических целей.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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Вооружения, РОССИЯ, ТУРЦИЯ, Новости
"Нужно срочно купить". Турки отреагировали на заявление Шойгу об С-500
Haber7: Турции нужно закупить российский зенитно-ракетный комплекс С-500
АНКАРА, 24 апр - ПРАЙМ.
Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу заявлял, что на вооружении российской армии появятся образцы зенитной ракетной системы нового поколения С-500. Читатели турецкого издания Haber7 призывают
Анкару приобрести эти системы.
"Турции нужно срочно купить эти системы и не рассчитывать на западных негодяев", - написал один из читателей.
Согласно заявлению Шойгу, в ходе боевых действий на Украине было уничтожено более 22 тысяч беспилотников и около шести тысяч ракет, включая HIMARS и "Вампир", а также значительное количество самолетов, вертолетов и ракет различного типа.
Российские предприятия оборонно-промышленного комплекса увеличили свои производственные мощности и значительно улучшили боевые возможности российской армии, отметил он.
Кроме того, в войска в ближайшее время будут поставлены новые системы вооружения, включая зенитную ракетную систему С-500 и зенитные ракетные системы С-400, С-300В4, "Бук-М3", "Тор-М2У" и радиолокационные станции нового поколения, сообщил министр.
Многие читатели отметили, что С-500 способны противостоять сверхзвуковым ракетам. Однако, есть сомнения, что системы ПВО с такими возможностями будут проданы третьим странам.
ЗРК С-500 разработанный в АО "Концерн ВКО „Алмаз-Антей“ как новое поколение зенитных ракетных систем, в котором предполагается применить принцип раздельного решения задач уничтожения баллистических и аэродинамических целей.
Полный текст статьи читайте
на ИноСМИ
СМИ: В Москву привезли трофейную технику, захваченную в ходе СВО