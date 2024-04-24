https://1prime.ru/20240424/oruzhie-847665030.html

Лукашенко заявил, что они с Путиным решат, как использовать ядерное оружие

Лукашенко заявил, что они с Путиным решат, как использовать ядерное оружие - 24.04.2024, ПРАЙМ

Лукашенко заявил, что они с Путиным решат, как использовать ядерное оружие

В проекте новой военной доктрины, которую предстоит утвердить Всебелорусскому народному собранию, нет алгоритма использования ядерного оружия. Принимать решение | 24.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-24T18:14+0300

2024-04-24T18:14+0300

2024-04-24T18:27+0300

политика

александр лукашенко

ядерное оружие

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МИНСК, 24 апр – ПРАЙМ. В проекте новой военной доктрины, которую предстоит утвердить Всебелорусскому народному собранию, нет алгоритма использования ядерного оружия. Принимать решение будут лично белорусский и российский президенты, сообщил Александр Лукашенко."Механизм не прописан. Это наше дело с Владимиром Путиным. Более того, не только по тактическому, но и по обычному оружию мы советуемся, как, когда и где применять. Поэтому там, где надо, оно прописано", — цитирует Лукашенко агентство БелТА. Белорусский лидер также намерен утвердить указ, где будет прописана формула применения ракетного ядерного тактического оружия и бомб, которые подвешиваются под самолет. Также глава республики отметил, что Минск не будет инициатором войны, боевые действия начнутся только в случае, если "кто-то ступит" на белорусскую землю.Комментируя размещение на территории страны ядерного оружия в ходе заседания Всебелорусского народного собрания, он отметил, что США модернизируют тактические боеголовки, находящиеся на авиабазах в Европе. "А какие к нам вопросы? Что так возбудились, когда мы разместили аналогичное по функционалу оружие на своих базах?" — спросил белорусский лидер. В мае 2023-го глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что размещение нестратегического ядерного оружия в республике является ответом на агрессивную политику недружественных стран. В рамках военного и военно-технического сотрудничества между Москвой и Минском приняты меры по оснащению новыми современными образцами вооружения, такими как оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М", зенитной ракетной системой С-400. Также проведено переоборудование самолетов Су-25 с возможностью применения авиационных средств поражения в ядерном оснащении.

https://1prime.ru/20240424/lukashenko-847664788.html

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александр лукашенко, ядерное оружие