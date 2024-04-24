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Лукашенко рассказал об ошибке США в отношении России и Китая
Лукашенко рассказал об ошибке США в отношении России и Китая - 24.04.2024, ПРАЙМ
Лукашенко рассказал об ошибке США в отношении России и Китая
Вашингтон допустил ошибку, объединив своим давлением Россию и Китай, с таким союзом ему не справиться, заявил на заседании Всебелорусского народного собрания... | 24.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-24T15:02+0300
2024-04-24T15:02+0300
2024-04-24T15:02+0300
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МИНСК, 24 апр – ПРАЙМ. Вашингтон допустил ошибку, объединив своим давлением Россию и Китай, с таким союзом ему не справиться, заявил на заседании Всебелорусского народного собрания президент Белоруссии Александр Лукашенко.В Минске в среду проходит первое заседание Всебелорусского народного собрания в новом конституционном статусе. Ожидается, что ВНС примет решение по утверждению проектов новых военной доктрины и концепции нацбезопасности Белоруссии. "В США, предприняв резвую атаку на всех, поняли, что допустили ошибку, объединив непослушную Россию и главного врага для них — Китай. Своим давлением они объединили эти два государства — Россию с богатыми ресурсами и мощным военно-промышленным комплексом и Китай с огромным экономическим и человеческим потенциалом. Они поняли, что с этим союзом они не справятся", — отметил белорусский лидер.
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александр лукашенко, россия, китай
Политика, Александр Лукашенко, РОССИЯ, КИТАЙ
Лукашенко рассказал об ошибке США в отношении России и Китая
Лукашенко: США допустили ошибку, объединив своим давлением Россию и Китай
МИНСК, 24 апр – ПРАЙМ. Вашингтон допустил ошибку, объединив своим давлением Россию и Китай, с таким союзом ему не справиться, заявил на заседании Всебелорусского народного собрания президент Белоруссии Александр Лукашенко.
В Минске в среду проходит первое заседание Всебелорусского народного собрания в новом конституционном статусе. Ожидается, что ВНС примет решение по утверждению проектов новых военной доктрины и концепции нацбезопасности Белоруссии.
"В США, предприняв резвую атаку на всех, поняли, что допустили ошибку, объединив непослушную Россию и главного врага для них — Китай. Своим давлением они объединили эти два государства — Россию с богатыми ресурсами и мощным военно-промышленным комплексом и Китай с огромным экономическим и человеческим потенциалом. Они поняли, что с этим союзом они не справятся", — отметил белорусский лидер.
Лукашенко назвал Украину полигоном, на котором решается судьба мира