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Лукашенко рассказал об ошибке США в отношении России и Китая

Лукашенко рассказал об ошибке США в отношении России и Китая - 24.04.2024, ПРАЙМ

Лукашенко рассказал об ошибке США в отношении России и Китая

Вашингтон допустил ошибку, объединив своим давлением Россию и Китай, с таким союзом ему не справиться, заявил на заседании Всебелорусского народного собрания... | 24.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-24T15:02+0300

2024-04-24T15:02+0300

2024-04-24T15:02+0300

политика

александр лукашенко

россия

китай

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МИНСК, 24 апр – ПРАЙМ. Вашингтон допустил ошибку, объединив своим давлением Россию и Китай, с таким союзом ему не справиться, заявил на заседании Всебелорусского народного собрания президент Белоруссии Александр Лукашенко.В Минске в среду проходит первое заседание Всебелорусского народного собрания в новом конституционном статусе. Ожидается, что ВНС примет решение по утверждению проектов новых военной доктрины и концепции нацбезопасности Белоруссии. "В США, предприняв резвую атаку на всех, поняли, что допустили ошибку, объединив непослушную Россию и главного врага для них — Китай. Своим давлением они объединили эти два государства — Россию с богатыми ресурсами и мощным военно-промышленным комплексом и Китай с огромным экономическим и человеческим потенциалом. Они поняли, что с этим союзом они не справятся", — отметил белорусский лидер.

https://1prime.ru/20240424/lukashenko-847655079.html

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александр лукашенко, россия, китай