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Назван фактор, который остановит отток молодежи из промышленных городов РФ

Назван фактор, который остановит отток молодежи из промышленных городов РФ - 24.04.2024, ПРАЙМ

Назван фактор, который остановит отток молодежи из промышленных городов РФ

Большинство российских промышленных городов (80%) в последние годы теряют население, прежде всего молодое, остановить этот отток могут креативные индустрии и... | 24.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-24T11:03+0300

2024-04-24T11:03+0300

2024-04-24T11:03+0300

экономика

промышленность

молодежь

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ЧЕЛЯБИНСК, 24 апр - ПРАЙМ. Большинство российских промышленных городов (80%) в последние годы теряют население, прежде всего молодое, остановить этот отток могут креативные индустрии и создание в городах благоприятной среды для жизни и работы людей, заявил член экспертного совета при Минстрое РФ по формированию комфортной городской среды Александр Панин. "В России более 1200 больших городов, половина из которых индустриальные. К сожалению, за последние лет 20 стало нормой, что из большинства из них (80%) уезжают молодые люди, считая, что там мало перспектив, что индустриальные города - это рудимент прошлого", - сказал он в ходе работы сессии "Креативные индустрии в индустриальном городе" Российской креативной недели. По его словам, многие из этих городов сегодня, в постиндустриальную эпоху, потеряли смыслы, а новые, к сожалению, пока не придуманы. "Это сегодня вызов - придумать новые смыслы взамен старых, отживших. Ведь крупные города - не просто точки на карте страны, они организуют вокруг себя большие пространства, это важно понимать", - подчеркнул Панин. Вывести города из негативного состояния на новую траекторию возрождения, добавил он, "могут, в частности, креативные индустрии в самом широком смысле". Речь, в частности, по его словам, идет о создании в индустриальных городах России благоприятной, комфортной среды для жизни и работы людей. Выступивший на сессии заместитель председателя комитета ГД по экономической политике Станислав Наумов выразил надежду, что долгожданный закон о креативных индустриях, прошедший уже первое чтение, весной-летом будет принят.

https://1prime.ru/20240423/proizvodstvo-847620128.html

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промышленность, молодежь