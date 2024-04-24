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Сербские пекари рассказали, к чему проявляет интерес российский бизнес

Сербские пекари рассказали, к чему проявляет интерес российский бизнес - 24.04.2024, ПРАЙМ

Сербские пекари рассказали, к чему проявляет интерес российский бизнес

Российские компании интересует сербская замороженная выпечка, прежде всего с фруктовой начинкой, и оборудование для производства хлеба из Сербии, заявил РИА... | 24.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-24T08:29+0300

2024-04-24T08:29+0300

2024-04-24T08:29+0300

экономика

сербия

хлебобулочная промышленность

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БЕЛГРАД, 24 апр – ПРАЙМ. Российские компании интересует сербская замороженная выпечка, прежде всего с фруктовой начинкой, и оборудование для производства хлеба из Сербии, заявил РИА Новости председатель Союза пекарей Сербии Зоран Пралица. Конференция "Производство. Торговля. Инвестиции. Сотрудничество" проходит в Сербии. Организаторы – Союз пекарей Сербии и Российский союз пекарей - подписали на открытии во вторник Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии. В отраслевом форуме 23-25 апреля участвуют представители более 100 компаний-производителей хлеба из РФ и Сербии. "Мы говорили о том, можем ли мы производить определенные объемы замороженных буреков (слоеное тесто с мясной и другой начинкой – ред.), нашего традиционного блюда, коллеги заинтересованы в его поставках в Россию", - сообщил глава Союза пекарей Сербии в разговоре с агентством. "Также им интересны некоторые виды замороженной малой продукции из-за сложившейся ситуации. Думаю, что в РФ не получают достаточное количество этого из Польши, Бельгии, Дании. Речь идет о продукции от 100 до 150 граммов с разной фруктовой начинкой, которая может перевозиться замороженной и продаваться в таком виде в супермаркетах или готовиться в пекарнях на месте", - добавил он. "Мы как страна - крупный производитель фруктов, делаем термостабильную начинку: джемы, мармелады, что очень интересно для российского рынка, для производства и снабжения торговых сетей в РФ. Наши фрукты очень высокого качества, лучшая в мире - сербская малина из Иваницы и Арилья, можем и это включить в совместные проекты", - отметил Пралица. "Коллег из РФ также заинтересовали холодильные камеры нашего производства и оборудование шоковой заморозки пекарской продукции, которая может транспортироваться в таком виде. Также обсуждались туннельные печи и производственные линии полного цикла, от муки до готового хлеба. Они производятся у нас, работают на газу, который недорог в РФ", - продолжил он. По его данным, 70% хлебной отрасли в России автоматизировано, но еще многое делается вручную и необходима дальнейшая автоматизация хлебного производства в РФ и в Сербии, так как в отрасли все меньше новых специалистов, не хватает мастеров и технологов. При этом в среднем житель Сербии съедает около 400 граммов хлеба в день, то есть намного больше 100 килограммов в год, "вдвое выше, чем в России". В форуме также участвует один из наиболее известных примеров российско-сербского сотрудничества – входящая в пятерку крупнейших производителей хлеба в Сербии компания "Тривит". "Мы в 2008 году начали сотрудничество с ООО "Академпродукт" из Москвы, уже 15 лет производим хлеб "Тонус" без муки из целого проросшего зерна, это наш главный продукт. Этим мы отличаемся на рынке от остальных хлебопеков и очень довольны сотрудничеством с РФ. Мы производим на 17 миллионов евро продукции в год, что много по сербским меркам, трудоустраиваем от 500 до 550 человек, что также немало", - рассказала представитель компании Вера Шчепанович. Она добавила, что приятно не только работать с российскими коллегами, но и ездить в Москву и Санкт-Петербург и посещать православные святыни в РФ. Российские хлебопеки 24 и 25 апреля осмотрят сербские заводы и пекарни, встретятся с потенциальными партнерами. Делегация Союза пекарей Сербии планирует посетить Россию в начале осени с рабочим визитом. Конференцию поддержало посольство и торгпредство России в Сербии, Минсельхоз и Минпромторг РФ, министерство внутренней и внешней торговли и Торгово-промышленная палата Сербии. Союз пекарей Сербии - старейшая профильная организация хлебопеков Сербии, в него входят более тысячи пекарен. Российский Союз пекарей образован в 1993 году и объединяет 73 субъекта РФ.

https://1prime.ru/20240421/makarony-847555834.html

сербия

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сербия, хлебобулочная промышленность