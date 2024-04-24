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Песков призвал ориентироваться на официальные данные в деле Иванова - 24.04.2024, ПРАЙМ
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Песков призвал ориентироваться на официальные данные в деле Иванова
Песков призвал ориентироваться на официальные данные в деле Иванова - 24.04.2024, ПРАЙМ
Песков призвал ориентироваться на официальные данные в деле Иванова
Публикации о замминистра обороны Тимуре Иванове должны рассматриваться только с опорой на достоверную информацию, заявил официальный представитель Кремля... | 24.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-24T12:58+0300
2024-04-24T12:58+0300
россия
дмитрий песков
новости
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МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Публикации о замминистра обороны Тимуре Иванове должны рассматриваться только с опорой на достоверную информацию, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.Басманный суд Москвы в среду принял решение арестовать заместителя главы Минобороны России Тимура Иванова."Нет, об этом не известно, разумеется, сейчас очень много разных перетолков. Здесь, конечно, нужно ориентироваться на официальную информацию", - сказал Песков.Песков отметил, что дело Иванова расследуется, и любые спекуляции на эту тему являются не более чем домыслами. Он подчеркнул важность ориентироваться на информацию следственных органов и решение суда.Ранее 23 апреля Следственный комите сообщал, что Иванова подозревали в совершении преступления по статье 290 пункту 6 Уголовного коодекса о получении взятки, его задержали. По делу проводят необходимые следственные действия, добавляли в СК.Кроме того, по делу замминистра обороны на два месяца арестован Сергей Бородин, ему также предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере.
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россия, дмитрий песков, новости
РОССИЯ, Дмитрий Песков, Новости
12:58 24.04.2024
 
Песков призвал ориентироваться на официальные данные в деле Иванова

Песков: надо ориентироваться на официальную информацию по делу Тимура Иванова

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Публикации о замминистра обороны Тимуре Иванове должны рассматриваться только с опорой на достоверную информацию, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Басманный суд Москвы в среду принял решение арестовать заместителя главы Минобороны России Тимура Иванова.
"Нет, об этом не известно, разумеется, сейчас очень много разных перетолков. Здесь, конечно, нужно ориентироваться на официальную информацию", - сказал Песков.
Песков отметил, что дело Иванова расследуется, и любые спекуляции на эту тему являются не более чем домыслами. Он подчеркнул важность ориентироваться на информацию следственных органов и решение суда.
Ранее 23 апреля Следственный комите сообщал, что Иванова подозревали в совершении преступления по статье 290 пункту 6 Уголовного коодекса о получении взятки, его задержали. По делу проводят необходимые следственные действия, добавляли в СК.
Кроме того, по делу замминистра обороны на два месяца арестован Сергей Бородин, ему также предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере.
Тимур Иванов - ПРАЙМ, 1920, 23.04.2024
СК сообщил о задержании замминистра обороны Иванова
Вчера, 23:09
 
РОССИЯДмитрий ПесковНовости
 
 
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