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Песков призвал ориентироваться на официальные данные в деле Иванова

Песков призвал ориентироваться на официальные данные в деле Иванова - 24.04.2024, ПРАЙМ

Песков призвал ориентироваться на официальные данные в деле Иванова

Публикации о замминистра обороны Тимуре Иванове должны рассматриваться только с опорой на достоверную информацию, заявил официальный представитель Кремля... | 24.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-24T12:58+0300

2024-04-24T12:58+0300

2024-04-24T12:58+0300

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МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Публикации о замминистра обороны Тимуре Иванове должны рассматриваться только с опорой на достоверную информацию, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.Басманный суд Москвы в среду принял решение арестовать заместителя главы Минобороны России Тимура Иванова."Нет, об этом не известно, разумеется, сейчас очень много разных перетолков. Здесь, конечно, нужно ориентироваться на официальную информацию", - сказал Песков.Песков отметил, что дело Иванова расследуется, и любые спекуляции на эту тему являются не более чем домыслами. Он подчеркнул важность ориентироваться на информацию следственных органов и решение суда.Ранее 23 апреля Следственный комите сообщал, что Иванова подозревали в совершении преступления по статье 290 пункту 6 Уголовного коодекса о получении взятки, его задержали. По делу проводят необходимые следственные действия, добавляли в СК.Кроме того, по делу замминистра обороны на два месяца арестован Сергей Бородин, ему также предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере.

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россия, дмитрий песков, новости