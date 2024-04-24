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В России впервые появится турпоезд с сауной и местом для глажки белья

В России впервые появится турпоезд с сауной и местом для глажки белья - 24.04.2024, ПРАЙМ

В России впервые появится турпоезд с сауной и местом для глажки белья

Туристический поезд с вагоном-спа с сауной, местом для стирки и глажки белья впервые запускается в России, следует из сообщения "Федеральной пассажирской... | 24.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-24T16:12+0300

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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Туристический поезд с вагоном-спа с сауной, местом для стирки и глажки белья впервые запускается в России, следует из сообщения "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД). Он будет в составе туристического поезда "Жемчужина Кавказа". Холдинг РЖД обновил вагоны этого состава и сделал форму для проводников в соответствующей цветовой гамме и стилистике. "В этом году в круизном поезде "Жемчужина Кавказа" пассажирам будут предложены и новые услуги. Так, например, в штабном вагоне оборудован ресепшен, где можно получить помощь по любому вопросу, возникающему в ходе поездки. Кроме того, в состав поезда включен совершенно новый специализированный вагон-спа, аналогов которому ранее не использовали на российских железных дорогах. Он оборудован инфракрасной сауной, душевыми кабинами, зоной для отдыха. Также в этом вагоне пассажиры смогут воспользоваться услугой стирки и глажки белья", - говорится в сообщении ФПК. ПОПАРИТЬСЯ И ПОГЛАДИТЬ Представитель компании пояснил РИА Новости, что заказать посещение сауны можно будет у проводника вагона-спа. Место для стирки и глажки также будет в вагоне-спа. ФПК в целом о новом дизайне поезда сообщает, что для вагонов турпоезда был разработан уникальный тематический дизайн. Экстерьер каждого вагона посвящен одной из республик, через которую проходит маршрут поезда. В оформлении интерьера использованы виды природы региона, цитаты из произведений Михаила Юрьевича Лермонтова, а также кадры из легендарного советского кинофильма "Кавказская пленница". Часть вагонов была специально изготовлена для этого проекта, другая – прошла через капитально-восстановительный ремонт. "Для поездной бригады, работников вагона-ресторана и менеджеров поезда была разработана форменная одежда в цветовой гамме и стилистике поезда", - пишет ФПК. Турпоезд реализован по концепции "отель на колесах". В его состав включены вагоны купе, СВ, люкс и вагон-душ. Есть вагон-ресторан, где предлагается заказать разные блюда, в том числе кавказской кухни. В вагоне-баре можно принять участие в анимационной программе. Туристический поезд "Жемчужина Кавказа" курсирует с 2021 года и пользуется популярностью у путешественников. Учитывая большую популярность, в этом году он совершит 21 рейс, что в два раза больше, чем в прошлом сезоне. Отправиться в путешествие по южным республикам на "Жемчужине Кавказа" впервые смогут и жители Тюмени, Екатеринбурга и Самары. Состав из столицы Тюменской области с остановками для посадки/высадки пассажиров в Екатеринбурге и Самаре стартует 8 мая.

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