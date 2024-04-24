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Бессовестный обмен: последствия американской помощи ВСУ леденят душу - 24.04.2024, ПРАЙМ
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Бессовестный обмен: последствия американской помощи ВСУ леденят душу
Бессовестный обмен: последствия американской помощи ВСУ леденят душу - 24.04.2024, ПРАЙМ
Бессовестный обмен: последствия американской помощи ВСУ леденят душу
Вашингтон считает оказываемую Киеву помощь инвестицией в свою оборонную промышленность, значительной объем средств вернется крупным оружейным производителям из... | 24.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-24T12:29+0300
2024-04-24T12:30+0300
политика
сша
поддержка украины
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МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Вашингтон считает оказываемую Киеву помощь инвестицией в свою оборонную промышленность, значительной объем средств вернется крупным оружейным производителям из США. Об этом пишет издание Yeni Şafak.Авторы материала отмечают, что расчеты инвестиций и занятости на людской крови леденят душу. Они задаются вопросом, какое государство может обесценить человеческую жизнь настолько, чтобы ее можно было обменять на коммерческие интересы.В США при сотрудничестве демократов и республиканцев приняли законопроект, который предусматривает выделение Украине помощи в размере 61 миллиард долларов. В ходе голосования 112 республиканцев проголосовали против принятия этого документа, "за" высказался 101 член партии. Таким образом, большинство республиканцев не поддержало данный законопроект. Пакет законопроектов, голосование по которому должно состояться сегодня в Сенате США, вызвал раскол и среди сенаторов-республиканцев. Так, сенатор-трампист Джей Ди Вэнс в материале, опубликованном в издании New York Times, настаивал на том, что помощь Киеву не должна продолжаться. Один из антироссийских ястребов — сенатор-республиканец Линдси Грэм* раскритиковал слова Вэнса в телепередаче. Один из антироссийски настроенных республиканцев назвал "отбросами" своих коллег по партии, сказавших "нет" законопроекты.Также, прозвучали заявления о том, что помощь Киеву нужно рассматривать как "инвестиции" и "занятость" для американской оборонной промышленности. Отмечалось, что большая часть денег вернется крупным оружейным компаниям из США.Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.* Внесен в перечень террористов и экстремистов
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сша, поддержка украины
Политика, США, поддержка Украины
12:29 24.04.2024 (обновлено: 12:30 24.04.2024)
 
Бессовестный обмен: последствия американской помощи ВСУ леденят душу

YŞ: новый пакет помощи Украине станет инвестицией в оборонную промышленность США

© Фото : NATOУкраинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО
Украинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО - ПРАЙМ, 1920, 24.04.2024
© Фото : NATO
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МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Вашингтон считает оказываемую Киеву помощь инвестицией в свою оборонную промышленность, значительной объем средств вернется крупным оружейным производителям из США. Об этом пишет издание Yeni Şafak.
Авторы материала отмечают, что расчеты инвестиций и занятости на людской крови леденят душу. Они задаются вопросом, какое государство может обесценить человеческую жизнь настолько, чтобы ее можно было обменять на коммерческие интересы.
В США при сотрудничестве демократов и республиканцев приняли законопроект, который предусматривает выделение Украине помощи в размере 61 миллиард долларов. В ходе голосования 112 республиканцев проголосовали против принятия этого документа, "за" высказался 101 член партии. Таким образом, большинство республиканцев не поддержало данный законопроект. Пакет законопроектов, голосование по которому должно состояться сегодня в Сенате США, вызвал раскол и среди сенаторов-республиканцев. Так, сенатор-трампист Джей Ди Вэнс в материале, опубликованном в издании New York Times, настаивал на том, что помощь Киеву не должна продолжаться. Один из антироссийских ястребов — сенатор-республиканец Линдси Грэм* раскритиковал слова Вэнса в телепередаче. Один из антироссийски настроенных республиканцев назвал "отбросами" своих коллег по партии, сказавших "нет" законопроекты.
Также, прозвучали заявления о том, что помощь Киеву нужно рассматривать как "инвестиции" и "занятость" для американской оборонной промышленности. Отмечалось, что большая часть денег вернется крупным оружейным компаниям из США.
Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов
Украинские военные на территории военной базы - ПРАЙМ, 1920, 24.04.2024
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