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Кулеба пожаловался на недостаточную помощь со стороны США - 24.04.2024, ПРАЙМ
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Кулеба пожаловался на недостаточную помощь со стороны США
Кулеба пожаловался на недостаточную помощь со стороны США - 24.04.2024, ПРАЙМ
Кулеба пожаловался на недостаточную помощь со стороны США
Никакой отдельный пакет помощи не может остановить Россию, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, комментируя помощь Киеву со стороны Вашингтона. | 24.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-24T16:36+0300
2024-04-24T16:36+0300
политика
дмитрий кулеба
поддержка украины
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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Никакой отдельный пакет помощи не может остановить Россию, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, комментируя помощь Киеву со стороны Вашингтона. Сенат США в среду после голосования принял законопроект о внешней помощи своим союзникам, включая Украину, Израиль и администрацию на Тайване. Обе палаты конгресса США одобрили законопроект. Документ поступит на подпись президенту США Джо Байдену, который уже пообещал подписать его для вступления в силу. На помощь Украине уйдет почти 61 миллиард долларов, из которых 23,2 миллиарда — на восполнение передаваемых ей вооружений со складов Пентагона, 13,8 миллиарда — на военные закупки для Украины на открытом рынке, 11,3 миллиарда — на обеспечение "текущих военных операций США в регионе". В интервью изданию Guardian Кулеба заявил, что возобновления американской помощи не будет достаточно для одержания победы над Россией. "Никакой отдельный пакет (помощи) не может остановить россиян", — считает министр. По его словам, чтобы "остановить россиян" Киеву и его партнерам нужно создать единый фронт. Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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дмитрий кулеба, поддержка украины, сша
Политика, Дмитрий Кулеба, поддержка Украины, США
16:36 24.04.2024
 
Кулеба пожаловался на недостаточную помощь со стороны США

Кулеба: никакой отдельный пакет помощи не сможет остановить Россию

© Unsplash/Osman RanaФлаг США
Флаг США
© Unsplash/Osman Rana
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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Никакой отдельный пакет помощи не может остановить Россию, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, комментируя помощь Киеву со стороны Вашингтона.
Сенат США в среду после голосования принял законопроект о внешней помощи своим союзникам, включая Украину, Израиль и администрацию на Тайване. Обе палаты конгресса США одобрили законопроект. Документ поступит на подпись президенту США Джо Байдену, который уже пообещал подписать его для вступления в силу. На помощь Украине уйдет почти 61 миллиард долларов, из которых 23,2 миллиарда — на восполнение передаваемых ей вооружений со складов Пентагона, 13,8 миллиарда — на военные закупки для Украины на открытом рынке, 11,3 миллиарда — на обеспечение "текущих военных операций США в регионе".
В интервью изданию Guardian Кулеба заявил, что возобновления американской помощи не будет достаточно для одержания победы над Россией.
"Никакой отдельный пакет (помощи) не может остановить россиян", — считает министр.
По его словам, чтобы "остановить россиян" Киеву и его партнерам нужно создать единый фронт.
Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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ПолитикаДмитрий Кулебаподдержка УкраиныСША
 
 
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