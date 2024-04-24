https://1prime.ru/20240424/pomosch-847665270.html

Байден подписал закон о новом пакете военной помощи Украине

Байден подписал закон о новом пакете военной помощи Украине - 24.04.2024, ПРАЙМ

Байден подписал закон о новом пакете военной помощи Украине

Американский лидер Джо Байден подписал закон о помощи Украине и другим союзникам Соединенных Штатов. Таким образом, он убрал последнее юридическое препятствие... | 24.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-24T18:34+0300

2024-04-24T18:34+0300

2024-04-24T18:36+0300

политика

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ВАШИНГТОН, 24 апр – ПРАЙМ. Американский лидер Джо Байден подписал закон о помощи Украине и другим союзникам Соединенных Штатов. Таким образом, он убрал последнее юридическое препятствие для возобновления поставок туда американского оружия. Киев, согласно закону, получит почти 61 миллиард долларов. По словам Байдена, военные поставки начнутся в ближайшие часы."Я только что подписал законопроект по национальной безопасности, который был принят в выходные палатой представителей и утвержден сенатом вчера, он сделает Америку и мир более безопасным и продолжит лидерство Америки в мире, все знают об этом", — сообщил Байден. Он добавил, что США ни перед кем не "склонятся", включая Россию и ее руководство. По мнению американского лидера, Россия после Украины может якобы напасть на одного из союзников Соединенных Штатов по НАТО.Данный проект был принят после полугодовых споров. Помимо Украины, он предполагает дополнительное финансирование Израиля и союзников США в Индо-Тихоокеанском регионе, включая Тайвань.В последнее время на Западе все чаще говорят о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что Россия не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию повторил, что Россия открыта к диалогу со всеми странами, а также назвал опасения Запада о надвигающейся атаки России, бредом.

https://1prime.ru/20240424/bayden-847651763.html

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помощь украине