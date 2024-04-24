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Байден поручил госсекретарю США выделить помощь Украине на $145 млн
Байден поручил госсекретарю США выделить помощь Украине на $145 млн - 24.04.2024, ПРАЙМ
Байден поручил госсекретарю США выделить помощь Украине на $145 млн
Президент США Джо Байден поручил госсекретарю Энтони Блинкену выделить Украине 145 миллионов долларов, указывается в меморандуме, который опубликовал Белый дом. | 24.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-24T20:57+0300
2024-04-24T20:57+0300
2024-04-24T20:58+0300
политика
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ВАШИНГТОН, 24 апр — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден поручил госсекретарю Энтони Блинкену выделить Украине 145 миллионов долларов, указывается в меморандуме, который опубликовал Белый дом. Байден ранее подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, которая получает 61 миллиард долларов. Пентагон объявил, что США возобновляют военные поставки Киеву на миллиард долларов."Настоящим я делегирую госсекретарю полномочия... определить важность для интересов безопасности США выделения до 145 миллионов долларов помощи Украине", — сообщается в документе. Ранее Москва направила членам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что любое вооружение украинской стороне будет рассматриваться, как цель для России. В Кремля считают, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине.
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помощь украине
Байден поручил госсекретарю США выделить помощь Украине на $145 млн
Байден поручил госсекретарю США Блинкену выделить помощь Украине на $145 млн
ВАШИНГТОН, 24 апр — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден поручил госсекретарю Энтони Блинкену выделить Украине 145 миллионов долларов, указывается в меморандуме, который опубликовал Белый дом.
Байден ранее подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, которая получает 61 миллиард долларов. Пентагон объявил, что США возобновляют военные поставки Киеву на миллиард долларов.
"Настоящим я делегирую госсекретарю полномочия... определить важность для интересов безопасности США выделения до 145 миллионов долларов помощи Украине", — сообщается в документе.
Ранее Москва направила членам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что любое вооружение украинской стороне будет рассматриваться, как цель для России. В Кремля считают, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине.
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