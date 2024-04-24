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США возобновили военные поставки на Украину

США возобновили военные поставки на Украину - 24.04.2024, ПРАЙМ

США возобновили военные поставки на Украину

Соединенные Штаты возобновили военные поставки Украине миллиард долларов, заявил Пентагон. | 24.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-24T18:53+0300

2024-04-24T18:53+0300

2024-04-24T18:53+0300

политика

помощь украине

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ВАШИНГТОН, 24 апр – ПРАЙМ. Соединенные Штаты возобновили военные поставки Украине миллиард долларов, заявил Пентагон.Поставки содержат боеприпасы для комплексов ПВО и реактивных систем залпового огня HIMARS, артиллерийские снаряды, в том числе кассетного типа, боевые машины пехоты Bradley, высокоточные авиационные боеприпасы и аэродромное оборудование. Украинские военные также получат патроны для стрелкового вооружения, в том числе для крупнокалиберных пулеметов, используемых для борьбы с беспилотниками, бронированные автомобили MRAP и HMMWV, переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger, противотанковые комплексы TOW, Javelin, AT-4 и многое другое.24 апреля президент США подписал закон о выделению Киеву почти 61 миллиарда долларов. Помимо Украины, он предполагает дополнительное финансирование Израиля и союзников США в Индо-Тихоокеанском регионе, включая Тайвань.Ранее Москва направила членам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что любое вооружение украинской стороне будет рассматриваться, как цель для России. В Кремля считают, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине.

https://1prime.ru/20240424/zelenskiy-847663688.html

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помощь украине