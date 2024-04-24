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США возобновили военные поставки на Украину - 24.04.2024, ПРАЙМ
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США возобновили военные поставки на Украину
США возобновили военные поставки на Украину - 24.04.2024, ПРАЙМ
США возобновили военные поставки на Украину
Соединенные Штаты возобновили военные поставки Украине миллиард долларов, заявил Пентагон. | 24.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-24T18:53+0300
2024-04-24T18:53+0300
политика
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ВАШИНГТОН, 24 апр – ПРАЙМ. Соединенные Штаты возобновили военные поставки Украине миллиард долларов, заявил Пентагон.Поставки содержат боеприпасы для комплексов ПВО и реактивных систем залпового огня HIMARS, артиллерийские снаряды, в том числе кассетного типа, боевые машины пехоты Bradley, высокоточные авиационные боеприпасы и аэродромное оборудование. Украинские военные также получат патроны для стрелкового вооружения, в том числе для крупнокалиберных пулеметов, используемых для борьбы с беспилотниками, бронированные автомобили MRAP и HMMWV, переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger, противотанковые комплексы TOW, Javelin, AT-4 и многое другое.24 апреля президент США подписал закон о выделению Киеву почти 61 миллиарда долларов. Помимо Украины, он предполагает дополнительное финансирование Израиля и союзников США в Индо-Тихоокеанском регионе, включая Тайвань.Ранее Москва направила членам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что любое вооружение украинской стороне будет рассматриваться, как цель для России. В Кремля считают, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине.
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помощь украине
Политика, помощь Украине
18:53 24.04.2024
 
США возобновили военные поставки на Украину

Пентагон: США возобновили военные поставки на Украину пакетом на $1 млрд

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинский флаг, Киев
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 24.04.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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ВАШИНГТОН, 24 апр – ПРАЙМ. Соединенные Штаты возобновили военные поставки Украине миллиард долларов, заявил Пентагон.
Поставки содержат боеприпасы для комплексов ПВО и реактивных систем залпового огня HIMARS, артиллерийские снаряды, в том числе кассетного типа, боевые машины пехоты Bradley, высокоточные авиационные боеприпасы и аэродромное оборудование.
Украинские военные также получат патроны для стрелкового вооружения, в том числе для крупнокалиберных пулеметов, используемых для борьбы с беспилотниками, бронированные автомобили MRAP и HMMWV, переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger, противотанковые комплексы TOW, Javelin, AT-4 и многое другое.
24 апреля президент США подписал закон о выделению Киеву почти 61 миллиарда долларов. Помимо Украины, он предполагает дополнительное финансирование Израиля и союзников США в Индо-Тихоокеанском регионе, включая Тайвань.
Ранее Москва направила членам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что любое вооружение украинской стороне будет рассматриваться, как цель для России. В Кремля считают, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 24.04.2024
"Уже происходит". В США обратились к Зеленскому из-за его плана против РФ
17:33
 
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