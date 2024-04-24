https://1prime.ru/20240424/postavki-847665525.html
США возобновили военные поставки на Украину
США возобновили военные поставки на Украину - 24.04.2024, ПРАЙМ
США возобновили военные поставки на Украину
Соединенные Штаты возобновили военные поставки Украине миллиард долларов, заявил Пентагон. | 24.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-24T18:53+0300
2024-04-24T18:53+0300
2024-04-24T18:53+0300
политика
помощь украине
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/55/841315577_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_fe9a2113a2c2ddc8dad0529828ea221b.jpg
ВАШИНГТОН, 24 апр – ПРАЙМ. Соединенные Штаты возобновили военные поставки Украине миллиард долларов, заявил Пентагон.Поставки содержат боеприпасы для комплексов ПВО и реактивных систем залпового огня HIMARS, артиллерийские снаряды, в том числе кассетного типа, боевые машины пехоты Bradley, высокоточные авиационные боеприпасы и аэродромное оборудование. Украинские военные также получат патроны для стрелкового вооружения, в том числе для крупнокалиберных пулеметов, используемых для борьбы с беспилотниками, бронированные автомобили MRAP и HMMWV, переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger, противотанковые комплексы TOW, Javelin, AT-4 и многое другое.24 апреля президент США подписал закон о выделению Киеву почти 61 миллиарда долларов. Помимо Украины, он предполагает дополнительное финансирование Израиля и союзников США в Индо-Тихоокеанском регионе, включая Тайвань.Ранее Москва направила членам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что любое вооружение украинской стороне будет рассматриваться, как цель для России. В Кремля считают, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине.
https://1prime.ru/20240424/zelenskiy-847663688.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/55/841315577_166:0:2834:2001_1920x0_80_0_0_2ffe1977448a0f1a55b0d195cc29b623.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
помощь украине
США возобновили военные поставки на Украину
Пентагон: США возобновили военные поставки на Украину пакетом на $1 млрд
ВАШИНГТОН, 24 апр – ПРАЙМ. Соединенные Штаты возобновили военные поставки Украине миллиард долларов, заявил Пентагон.
Поставки содержат боеприпасы для комплексов ПВО и реактивных систем залпового огня HIMARS, артиллерийские снаряды, в том числе кассетного типа, боевые машины пехоты Bradley, высокоточные авиационные боеприпасы и аэродромное оборудование.
Украинские военные также получат патроны для стрелкового вооружения, в том числе для крупнокалиберных пулеметов, используемых для борьбы с беспилотниками, бронированные автомобили MRAP и HMMWV, переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger, противотанковые комплексы TOW, Javelin, AT-4 и многое другое.
24 апреля президент США подписал закон о выделению Киеву почти 61 миллиарда долларов. Помимо Украины, он предполагает дополнительное финансирование Израиля и союзников США в Индо-Тихоокеанском регионе, включая Тайвань.
Ранее Москва направила членам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что любое вооружение украинской стороне будет рассматриваться, как цель для России. В Кремля считают, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине.
"Уже происходит". В США обратились к Зеленскому из-за его плана против РФ