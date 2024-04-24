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Путин потребовал от властей решать проблемы пострадавших от паводков людей

Путин потребовал от властей решать проблемы пострадавших от паводков людей - 24.04.2024, ПРАЙМ

Путин потребовал от властей решать проблемы пострадавших от паводков людей

Пострадавшим людям не важно, какой уровень власти за что отвечает, главное — чтобы их проблемы решались, заявил президент России Владимир Путин, комментируя... | 24.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-24T15:37+0300

2024-04-24T15:37+0300

2024-04-24T15:37+0300

происшествия

владимир путин

паводок

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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Пострадавшим людям не важно, какой уровень власти за что отвечает, главное — чтобы их проблемы решались, заявил президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию с паводками."В завершение хочу подчеркнуть, о чем уже не раз говорил: для граждан не важно, абсолютно безразлично, какой там уровень власти за какую проблему отвечает, где чьи полномочия. Главное, чтобы проблемы, с которыми люди сталкиваются, в том числе чрезвычайного характера, эффективно решались", — отметил глава государства в ходе совещания по ликвидации последствий паводков.Ранее сообщалось, что пострадавшим от паводка в Оренбурге выплатили более 800 миллионов рублей. В Оренбургской области режим ЧС из-за паводков ввели 4 апреля. Губернатор региона Денис Паслер 6 апреля называл паводок самым многоводным за всю историю наблюдений в Оренбуржье. По данным на вечер 7 апреля, с подтопленных домовладений и приусадебных участков эвакуировали 6127 человек.8 апреля режим ЧС ввели в Курганской и Тюменской областях. 5 апреля в Орске произошел прорыв дамбы на реке Урал. Жителей затопленных районов Старого города эвакуируют в Новый город или в ПВР. Режим ЧС введен на всей территории области.

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владимир путин, паводок