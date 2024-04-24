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Путин поручил помочь гражданам пострадавших от паводков СНТ

Путин поручил помочь гражданам пострадавших от паводков СНТ - 24.04.2024, ПРАЙМ

Путин поручил помочь гражданам пострадавших от паводков СНТ

Региональные и федеральные власти должны разобраться с помощью гражданам, которые не регистрировали право собственности на дома в пострадавших от паводка СНТ,... | 24.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-24T15:42+0300

2024-04-24T15:42+0300

2024-04-24T15:42+0300

россия

владимир путин

новости

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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Региональные и федеральные власти должны разобраться с помощью гражданам, которые не регистрировали право собственности на дома в пострадавших от паводка СНТ, заявил президент России Владимир Путин.По словам главы государства, для многих граждан это единственное жилье, поэтому власти должны как можно скорее решить эту проблему."С этими товариществами надо, безусловно, разобраться. Это должны сделать между собой в диалоге региональные власти и федеральные", - сказал президент.Российский лидер 24 апреля проводит совещание по ликвидации последствий паводков в режиме видеоконференции.В Оренбургской области режим ЧС из-за паводков ввели 4 апреля. Губернатор региона Денис Паслер 6 апреля называл паводок самым многоводным за всю историю наблюдений в Оренбуржье. По данным на вечер 7 апреля, с подтопленных домовладений и приусадебных участков эвакуировали 6127 человек. Позднее в правительстве региона отмечали, что пик паводка ожидается 10 апреля, стабилизация - 20 апреля.

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россия, владимир путин, новости