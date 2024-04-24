https://1prime.ru/20240424/putin-847658420.html
Путин поручил проиндексировать размер выплат пострадавшим из-за паводков
Путин поручил проиндексировать размер выплат пострадавшим из-за паводков - 24.04.2024, ПРАЙМ
Путин поручил проиндексировать размер выплат пострадавшим из-за паводков
Размер выплат пострадавшим из-за паводков необходимо проиндексировать и пойдойти к этому вопросу неформально, заявил президент России Владимир Путин. | 24.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-24T15:59+0300
2024-04-24T15:59+0300
2024-04-24T16:00+0300
происшествия
россия
паводок
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/04/847079993_0:97:3073:1826_1920x0_80_0_0_aaecb27ff89c2d56017f57b922c9a105.jpg
МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Размер выплат пострадавшим из-за паводков необходимо проиндексировать и пойдойти к этому вопросу неформально, заявил президент России Владимир Путин.В рамках совещания по ликвидации последствий наводнения в регионах России президент заявил, что размер выплат был утвержден еще в 2008 году и с тех пор не индексировался."Я прошу соответствующие федеральные ведомства: МЧС, Минфин, Минстрой и социальные ведомства к этому вернуться и решить вопрос по индексации", - заявил он.По словам главы государства, к выплатам пострадавшим из-за паводков нужно подойти неформально, формализм не имеет ничего общего с мерами государства по поддержке граждан.В Оренбургской области режим ЧС из-за паводков ввели 4 апреля. Губернатор региона Денис Паслер 6 апреля называл паводок самым многоводным за всю историю наблюдений в Оренбуржье. По данным на вечер 7 апреля, с подтопленных домовладений и приусадебных участков эвакуировали 6127 человек.Ранее 8 апреля режим ЧС ввели в Курганской и Тюменской областях. 5 апреля в Орске произошел прорыв дамбы на реке Урал. Жителей затопленных районов Старого города эвакуируют в Новый город или в ПВР. Режим ЧС введен на всей территории области.
https://1prime.ru/20240424/vyplaty-847656249.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/04/847079993_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7f80c4c2f4d99a7fcbb42bf2ae762c84.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, паводок, новости
Происшествия, РОССИЯ, паводок, Новости
Путин поручил проиндексировать размер выплат пострадавшим из-за паводков
Путин: надо проиндексировать размер выплат пострадавшим из-за паводков
МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Размер выплат пострадавшим из-за паводков необходимо проиндексировать и пойдойти к этому вопросу неформально, заявил президент России Владимир Путин.
В рамках совещания по ликвидации последствий наводнения в регионах России президент заявил, что размер выплат был утвержден еще в 2008 году и с тех пор не индексировался.
"Я прошу соответствующие федеральные ведомства: МЧС, Минфин, Минстрой и социальные ведомства к этому вернуться и решить вопрос по индексации", - заявил он.
По словам главы государства, к выплатам пострадавшим из-за паводков нужно подойти неформально, формализм не имеет ничего общего с мерами государства по поддержке граждан.
В Оренбургской области режим ЧС из-за паводков ввели 4 апреля. Губернатор региона Денис Паслер 6 апреля называл паводок самым многоводным за всю историю наблюдений в Оренбуржье. По данным на вечер 7 апреля, с подтопленных домовладений и приусадебных участков эвакуировали 6127 человек.
Ранее 8 апреля режим ЧС ввели в Курганской и Тюменской областях. 5 апреля в Орске произошел прорыв дамбы на реке Урал. Жителей затопленных районов Старого города эвакуируют в Новый город или в ПВР. Режим ЧС введен на всей территории области.
Названы сроки выплат пострадавшему от паводка бизнесу Оренбуржья