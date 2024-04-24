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Путин поручил проиндексировать размер выплат пострадавшим из-за паводков

Путин поручил проиндексировать размер выплат пострадавшим из-за паводков - 24.04.2024, ПРАЙМ

Путин поручил проиндексировать размер выплат пострадавшим из-за паводков

Размер выплат пострадавшим из-за паводков необходимо проиндексировать и пойдойти к этому вопросу неформально, заявил президент России Владимир Путин. | 24.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-24T15:59+0300

2024-04-24T15:59+0300

2024-04-24T16:00+0300

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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Размер выплат пострадавшим из-за паводков необходимо проиндексировать и пойдойти к этому вопросу неформально, заявил президент России Владимир Путин.В рамках совещания по ликвидации последствий наводнения в регионах России президент заявил, что размер выплат был утвержден еще в 2008 году и с тех пор не индексировался."Я прошу соответствующие федеральные ведомства: МЧС, Минфин, Минстрой и социальные ведомства к этому вернуться и решить вопрос по индексации", - заявил он.По словам главы государства, к выплатам пострадавшим из-за паводков нужно подойти неформально, формализм не имеет ничего общего с мерами государства по поддержке граждан.В Оренбургской области режим ЧС из-за паводков ввели 4 апреля. Губернатор региона Денис Паслер 6 апреля называл паводок самым многоводным за всю историю наблюдений в Оренбуржье. По данным на вечер 7 апреля, с подтопленных домовладений и приусадебных участков эвакуировали 6127 человек.Ранее 8 апреля режим ЧС ввели в Курганской и Тюменской областях. 5 апреля в Орске произошел прорыв дамбы на реке Урал. Жителей затопленных районов Старого города эвакуируют в Новый город или в ПВР. Режим ЧС введен на всей территории области.

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