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"Что там считать?" Путин призвал отменить список компенсируемого имущества
"Что там считать?" Путин призвал отменить список компенсируемого имущества - 24.04.2024, ПРАЙМ
"Что там считать?" Путин призвал отменить список компенсируемого имущества
Список имущества, за утрату которого выплачивают компенсации, необходимо отменить, компенсировать следует все. Об этом заявил президент России Владимир Путин. | 24.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-24T16:08+0300
2024-04-24T16:08+0300
2024-04-24T16:08+0300
владимир путин
имущество
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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Список имущества, за утрату которого выплачивают компенсации, необходимо отменить, компенсировать следует все. Об этом заявил президент России Владимир Путин.Глава государства 24 апреля, в среду, проводит совещание по ликвидации последствий паводков. Он напомнил, что существует перечень, в стоответствии с которым россияне могут получить компенсацию в 50 или 100 тысяч рублей. При этом поступают предложения внести в него изменения, отметил президент."Его вообще нужно отменить, этот перечень. Утрачено имущество – все, нужно выплачивать соответствующую компенсацию. Что там считать? Попадает в этот перечень стиральная машина или нет, ерунда какая-то. Нужно отменить этот перечень и все", - заявил Путин.
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владимир путин, имущество
Владимир Путин, имущество
"Что там считать?" Путин призвал отменить список компенсируемого имущества
Путин: нужно отменить перечень компенсируемого имущества и покрывать любое утраченное
МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Список имущества, за утрату которого выплачивают компенсации, необходимо отменить, компенсировать следует все. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства 24 апреля, в среду, проводит совещание по ликвидации последствий паводков. Он напомнил, что существует перечень, в стоответствии с которым россияне могут получить компенсацию в 50 или 100 тысяч рублей. При этом поступают предложения внести в него изменения, отметил президент.
"Его вообще нужно отменить, этот перечень. Утрачено имущество – все, нужно выплачивать соответствующую компенсацию. Что там считать? Попадает в этот перечень стиральная машина или нет, ерунда какая-то. Нужно отменить этот перечень и все", - заявил Путин.
Путин предложил при необходимости изменить стоимость капремонта из-за ЧС