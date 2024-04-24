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"Что там считать?" Путин призвал отменить список компенсируемого имущества - 24.04.2024, ПРАЙМ
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"Что там считать?" Путин призвал отменить список компенсируемого имущества
"Что там считать?" Путин призвал отменить список компенсируемого имущества - 24.04.2024, ПРАЙМ
"Что там считать?" Путин призвал отменить список компенсируемого имущества
Список имущества, за утрату которого выплачивают компенсации, необходимо отменить, компенсировать следует все. Об этом заявил президент России Владимир Путин. | 24.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-24T16:08+0300
2024-04-24T16:08+0300
владимир путин
имущество
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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Список имущества, за утрату которого выплачивают компенсации, необходимо отменить, компенсировать следует все. Об этом заявил президент России Владимир Путин.Глава государства 24 апреля, в среду, проводит совещание по ликвидации последствий паводков. Он напомнил, что существует перечень, в стоответствии с которым россияне могут получить компенсацию в 50 или 100 тысяч рублей. При этом поступают предложения внести в него изменения, отметил президент."Его вообще нужно отменить, этот перечень. Утрачено имущество – все, нужно выплачивать соответствующую компенсацию. Что там считать? Попадает в этот перечень стиральная машина или нет, ерунда какая-то. Нужно отменить этот перечень и все", - заявил Путин.
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владимир путин, имущество
Владимир Путин, имущество
16:08 24.04.2024
 
"Что там считать?" Путин призвал отменить список компенсируемого имущества

Путин: нужно отменить перечень компенсируемого имущества и покрывать любое утраченное

© POOL | Перейти в медиабанкРабочая поездка президента РФ В. Путина в Центральный федеральный округ
Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Центральный федеральный округ
© POOL
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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Список имущества, за утрату которого выплачивают компенсации, необходимо отменить, компенсировать следует все. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства 24 апреля, в среду, проводит совещание по ликвидации последствий паводков. Он напомнил, что существует перечень, в стоответствии с которым россияне могут получить компенсацию в 50 или 100 тысяч рублей. При этом поступают предложения внести в него изменения, отметил президент.
"Его вообще нужно отменить, этот перечень. Утрачено имущество – все, нужно выплачивать соответствующую компенсацию. Что там считать? Попадает в этот перечень стиральная машина или нет, ерунда какая-то. Нужно отменить этот перечень и все", - заявил Путин.
Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Ставропольский край
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15:53
 
Владимир Путинимущество
 
 
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