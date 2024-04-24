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Украина использовала тайно полученные от США ATACMS, пишет СМИ - 24.04.2024, ПРАЙМ
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Украина использовала тайно полученные от США ATACMS, пишет СМИ
Украина использовала тайно полученные от США ATACMS, пишет СМИ - 24.04.2024, ПРАЙМ
Украина использовала тайно полученные от США ATACMS, пишет СМИ
Соединенные Штаты еще в марте тайно передали Киеву ракеты ATACMS, пишет издание Politico. | 24.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-24T20:12+0300
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ВАШИНГТОН, 24 апр – ПРАЙМ. Соединенные Штаты еще в марте тайно передали Киеву ракеты ATACMS, пишет издание Politico."Администрация Байдена в прошлом месяце тайно направила на Украину дальнобойные ракеты впервые за два года войны. Киев уже дважды использовал это оружие для ударов глубоко в российском тылу", — указывается в публикации. ATACMS входят в номенклатуру боеприпасов реактивных систем залпового огня HIMARS, которые регулярно передаются украинцам без конкретизации в публичных документах. Белый дом летом прошлого года снял возражения против поставок ATACMS, но до сих пор об их отправке на Украину и применении там информации из Вашингтона не поступало. ВСУ впервые применили ракеты утром 17 апреля, пишет Reuters.Ранее Москва направила членам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что любое вооружение украинской стороне будет рассматриваться, как цель для России. В Кремля считают, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине.Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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Вооружения, СВО, ракеты ATACMS
20:12 24.04.2024 (обновлено: 20:26 24.04.2024)
 
Украина использовала тайно полученные от США ATACMS, пишет СМИ

Politico: США в марте тайно передали Киеву оперативно-тактические ракеты ATACMS

© РИА Новости . Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкПуск крылатых ракет "Оникс"
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости . Министерство обороны РФ
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ВАШИНГТОН, 24 апр – ПРАЙМ. Соединенные Штаты еще в марте тайно передали Киеву ракеты ATACMS, пишет издание Politico.
"Администрация Байдена в прошлом месяце тайно направила на Украину дальнобойные ракеты впервые за два года войны. Киев уже дважды использовал это оружие для ударов глубоко в российском тылу", — указывается в публикации.
ATACMS входят в номенклатуру боеприпасов реактивных систем залпового огня HIMARS, которые регулярно передаются украинцам без конкретизации в публичных документах.
Белый дом летом прошлого года снял возражения против поставок ATACMS, но до сих пор об их отправке на Украину и применении там информации из Вашингтона не поступало.
ВСУ впервые применили ракеты утром 17 апреля, пишет Reuters.
Ранее Москва направила членам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что любое вооружение украинской стороне будет рассматриваться, как цель для России. В Кремля считают, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине.
Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 24.04.2024
США возобновили военные поставки на Украину
18:53
 
ВооруженияСВОракеты ATACMS
 
 
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