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В Великобритании начали готовиться к "опасной эпохе", пишут СМИ

В Великобритании начали готовиться к "опасной эпохе", пишут СМИ - 24.04.2024, ПРАЙМ

В Великобритании начали готовиться к "опасной эпохе", пишут СМИ

Обязательство направлять 2,5 процента ВВП на оборонные расходы позволит стране подготовиться к опасному будущему и извлечь уроки из украинского конфликта,... | 24.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-24T11:06+0300

2024-04-24T11:06+0300

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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Обязательство направлять 2,5 процента ВВП на оборонные расходы позволит стране подготовиться к опасному будущему и извлечь уроки из украинского конфликта, написал в статье для издания The Telegraph начальник штаба обороны Великобритании, адмирал сэр Тони Радакин."Самое главное, что, взяв на себя обязательство тратить 2,5% национального богатств на оборону, мы можем ускорить наши усилия по реализации уроков украинской войны, а также подготовиться к более опасной эпохе", – отметил он.По словам эксперта, увеличение расходов на оборону позволит ускорить возможности по осознанию уроков украинской войны, удвоить инвестиции в боеприпасы, восстановить отношения с оборонными поставщиками и развить технологии.Адмирал также подчеркнул необходимость создания ракетных батальонов дальнего радиуса действия для армии, быстроходных ударных катеров для флота, авианосцев с полностью безэкипажным авиакрылом и увеличения количества беспилотников в ВВС.Кроме того, в мире наступили тревожные времена, где ощущается конфронтация и открытая вражда между различными странами, заключил он.

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великобритания, новости, впк, расходы на оборону