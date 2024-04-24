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Ряд регионов в России нуждаются в объединении, заявила Матвиенко

Ряд регионов в России нуждаются в объединении, заявила Матвиенко - 24.04.2024, ПРАЙМ

Ряд регионов в России нуждаются в объединении, заявила Матвиенко

У Российской Федерации есть успешный опыт объединения регионов, и при этом в стране существует группа регионов, которые нуждаются в укрупнении, время для этого... | 24.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-24T06:20+0300

2024-04-24T06:20+0300

2024-04-24T06:24+0300

экономика

россия

валентина матвиенко

объединение

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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. У Российской Федерации есть успешный опыт объединения регионов, и при этом в стране существует группа регионов, которые нуждаются в укрупнении, время для этого придет, заявила в интервью РИА Новости спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.В частности, она заявила6 "Не буду называть регионы, но, безусловно, есть такая группа регионов, которые, на мой взгляд, просто нуждаются в укрупнении, в объединении, чтобы они дополнили друг друга экономически и социально. Время придет для этого". В то же время спикер Совета Федерации отметила, что к указанному вопросу нужно подходить продуманно, должны быть "научные экспертные обоснования с расчетами, с пониманием того, что если два региона или три региона объединятся, то экономический эффект будет огромный, кумулятивный эффект для людей будет огромный". В этом случае, как она считает, "люди с удовольствием тоже это поддержат". При этом Матвиенко напомнила, что "у нас есть положительный опыт – уже в новой России – объединения регионов, и он достаточно успешный". Вместе с тем она отметила, что процедура объединения регионов достаточно сложная.

https://1prime.ru/20240423/matvienko-847610033.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, валентина матвиенко, объединение