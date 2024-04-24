https://1prime.ru/20240424/regiony-847632984.html
Ряд регионов в России нуждаются в объединении, заявила Матвиенко
Ряд регионов в России нуждаются в объединении, заявила Матвиенко - 24.04.2024, ПРАЙМ
Ряд регионов в России нуждаются в объединении, заявила Матвиенко
У Российской Федерации есть успешный опыт объединения регионов, и при этом в стране существует группа регионов, которые нуждаются в укрупнении, время для этого... | 24.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-24T06:20+0300
2024-04-24T06:20+0300
2024-04-24T06:24+0300
экономика
россия
валентина матвиенко
объединение
https://cdnn.1prime.ru/img/82760/68/827606885_0:94:1501:938_1920x0_80_0_0_a2f8f5320dcd79e406b13e58693a1037.jpg
МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. У Российской Федерации есть успешный опыт объединения регионов, и при этом в стране существует группа регионов, которые нуждаются в укрупнении, время для этого придет, заявила в интервью РИА Новости спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.В частности, она заявила6 "Не буду называть регионы, но, безусловно, есть такая группа регионов, которые, на мой взгляд, просто нуждаются в укрупнении, в объединении, чтобы они дополнили друг друга экономически и социально. Время придет для этого". В то же время спикер Совета Федерации отметила, что к указанному вопросу нужно подходить продуманно, должны быть "научные экспертные обоснования с расчетами, с пониманием того, что если два региона или три региона объединятся, то экономический эффект будет огромный, кумулятивный эффект для людей будет огромный". В этом случае, как она считает, "люди с удовольствием тоже это поддержат". При этом Матвиенко напомнила, что "у нас есть положительный опыт – уже в новой России – объединения регионов, и он достаточно успешный". Вместе с тем она отметила, что процедура объединения регионов достаточно сложная.
https://1prime.ru/20240423/matvienko-847610033.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82760/68/827606885_62:0:1437:1031_1920x0_80_0_0_55c2080ad7087283108e17acc192a2e8.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, валентина матвиенко, объединение
Экономика, РОССИЯ, Валентина Матвиенко, объединение
Ряд регионов в России нуждаются в объединении, заявила Матвиенко
Матвиенко: в России есть группа регионов, которые нуждаются в объединении
МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. У Российской Федерации есть успешный опыт объединения регионов, и при этом в стране существует группа регионов, которые нуждаются в укрупнении, время для этого придет, заявила в интервью РИА Новости спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
В частности, она заявила6 "Не буду называть регионы, но, безусловно, есть такая группа регионов, которые, на мой взгляд, просто нуждаются в укрупнении, в объединении, чтобы они дополнили друг друга экономически и социально. Время придет для этого".
В то же время спикер Совета Федерации отметила, что к указанному вопросу нужно подходить продуманно, должны быть "научные экспертные обоснования с расчетами, с пониманием того, что если два региона или три региона объединятся, то экономический эффект будет огромный, кумулятивный эффект для людей будет огромный". В этом случае, как она считает, "люди с удовольствием тоже это поддержат".
При этом Матвиенко напомнила, что "у нас есть положительный опыт – уже в новой России – объединения регионов, и он достаточно успешный".
США поставят Европу на колени, заявила Матвиенко
Вместе с тем она отметила, что процедура объединения регионов достаточно сложная.