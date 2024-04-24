Сбербанк поставил новый рекорд. Что теперь? - 24.04.2024, ПРАЙМ
Сбербанк поставил новый рекорд. Что теперь?
Наблюдательный совет Сбербанка ожидаемо рекомендовал распределить 33,3 рубля на одну обыкновенную и привилегированную акцию в виде дивидендов. Общий размер... | 24.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-24T09:07+0300
2024-04-24T09:07+0300
2024-04-24T09:08+0300
мнения аналитиков
сбербанк
дивиденды
индекс мосбиржи
?1713938881
МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Наблюдательный совет Сбербанка ожидаемо рекомендовал распределить 33,3 рубля на одну обыкновенную и привилегированную акцию в виде дивидендов. Общий размер выплаты составит 750 млрд руб., или 50% чистой прибыли банка за прошлый год. Это соответствует дивидендной политике кредитной организации, а объем выплат является рекордным за всю историю Сбербанка.Накануне стоимость акций Сбербанка выросла на 2,5%, отыгрывая новости о созыве совета директоров, а на факте подтверждения ожидаемых дивидендов произошла фиксация прибыли – котировки обыкновенных акций Сбера снижались более чем на 1% и по итогам торгов скорректировались на 2,4%.Небольшую интригу в решение о дивидендах Сбера за прошлый год в начале апреля внес премьер-министр РФ Михаил Мишустин, заявив, что инструментом перераспределения прибыли банков могут быть дивиденды. Поскольку основным акционером Сбербанка (50% + 1 акция) является Минфин РФ, инвесторы оценивали вероятность повышения нормы выплаты дивидендов за 2023 год с установленных дивидендной политикой 50%. Однако этого не произошло.Дата закрытия реестра Сбербанка под дивиденды – 11 июля, то есть последний день покупки акций для получения дивидендов – 10 июля. После дивидендной отсечки акции Сбербанка могут скорректироваться на размер дивиденда (33,3 руб., или 10,7%). Учитывая большой вес акций в индексе Мосбиржи, дивидендная отсечка в акциях банка может оказать давление на индекс Мосбиржи в размере порядка 1,5%, что весьма существенно. В то же время по мере реинвестирования дивидендов в рынок, мы можем увидеть закрытие дивидендного гэпа. Мы положительно смотрим на акции Сбербанка, наша целевая цена составляет 350 руб. на акцию, что предполагает доходность 14%.
МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Наблюдательный совет Сбербанка ожидаемо рекомендовал распределить 33,3 рубля на одну обыкновенную и привилегированную акцию в виде дивидендов. Общий размер выплаты составит 750 млрд руб., или 50% чистой прибыли банка за прошлый год. Это соответствует дивидендной политике кредитной организации, а объем выплат является рекордным за всю историю Сбербанка.
Накануне стоимость акций Сбербанка выросла на 2,5%, отыгрывая новости о созыве совета директоров, а на факте подтверждения ожидаемых дивидендов произошла фиксация прибыли – котировки обыкновенных акций Сбера снижались более чем на 1% и по итогам торгов скорректировались на 2,4%.
Небольшую интригу в решение о дивидендах Сбера за прошлый год в начале апреля внес премьер-министр РФ Михаил Мишустин, заявив, что инструментом перераспределения прибыли банков могут быть дивиденды. Поскольку основным акционером Сбербанка (50% + 1 акция) является Минфин РФ, инвесторы оценивали вероятность повышения нормы выплаты дивидендов за 2023 год с установленных дивидендной политикой 50%. Однако этого не произошло.
Дата закрытия реестра Сбербанка под дивиденды – 11 июля, то есть последний день покупки акций для получения дивидендов – 10 июля. После дивидендной отсечки акции Сбербанка могут скорректироваться на размер дивиденда (33,3 руб., или 10,7%). Учитывая большой вес акций в индексе Мосбиржи, дивидендная отсечка в акциях банка может оказать давление на индекс Мосбиржи в размере порядка 1,5%, что весьма существенно. В то же время по мере реинвестирования дивидендов в рынок, мы можем увидеть закрытие дивидендного гэпа. Мы положительно смотрим на акции Сбербанка, наша целевая цена составляет 350 руб. на акцию, что предполагает доходность 14%.
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