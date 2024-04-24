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Белоруссия не пострадает от повышенных пошлин ЕС, заявил Минсельхоз страны
Белоруссия не пострадает от повышенных пошлин ЕС, заявил Минсельхоз страны - 24.04.2024, ПРАЙМ
Белоруссия не пострадает от повышенных пошлин ЕС, заявил Минсельхоз страны
Для белорусских сельскохозяйственных производителей не будет критичным ввод повышенных пошлин на импорт со стороны Евросоюза, заявил РИА Новости министр... | 24.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-24T17:37+0300
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МИНСК, 24 апр - ПРАЙМ. Для белорусских сельскохозяйственных производителей не будет критичным ввод повышенных пошлин на импорт со стороны Евросоюза, заявил РИА Новости министр сельского хозяйства и продовольствия страны Сергей Бартош. Ранее сообщалось, что главы государств Евросоюза поручили Еврокомиссии и Совету КС продолжить работы по введению пошлин на импорт сельскохозяйственных товаров из России и Белоруссии. "Вообще не критично. Для нас вообще не критично. Сегодня мы, помимо того импорта, который там импортировался, у нас вся продукция наша продается еще в нынешнее время лучше, чем ранее продавалась. И экспорт, который у нас был (со странами ЕС -ред.), техника, условно говоря, он тоже закрыт нашими производителями промышленными", - сказал Бартош, комментируя возможные ограничения и то, будут ли они критичны для белорусских производителей.
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белоруссия, новости
Белоруссия не пострадает от повышенных пошлин ЕС, заявил Минсельхоз страны
Бартош: Белоруссия не пострадает от повышенных пошлин ЕС на импорт
МИНСК, 24 апр - ПРАЙМ. Для белорусских сельскохозяйственных производителей не будет критичным ввод повышенных пошлин на импорт со стороны Евросоюза, заявил РИА Новости министр сельского хозяйства и продовольствия страны Сергей Бартош.
Ранее сообщалось, что главы государств Евросоюза поручили Еврокомиссии и Совету КС продолжить работы по введению пошлин на импорт сельскохозяйственных товаров из России и Белоруссии.
"Вообще не критично. Для нас вообще не критично. Сегодня мы, помимо того импорта, который там импортировался, у нас вся продукция наша продается еще в нынешнее время лучше, чем ранее продавалась. И экспорт, который у нас был (со странами ЕС -ред.), техника, условно говоря, он тоже закрыт нашими производителями промышленными", - сказал Бартош, комментируя возможные ограничения и то, будут ли они критичны для белорусских производителей.
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