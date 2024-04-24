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Шри-Ланка может продлить бесплатные визы для россиян

Шри-Ланка может продлить бесплатные визы для россиян - 24.04.2024, ПРАЙМ

Шри-Ланка может продлить бесплатные визы для россиян

Шри-Ланка может продлить срок, на который россиянам предоставляют бесплатные визы. Об этом сообщила журналистам посол Шри-Ланки в России Джанита Лиянаге. | 24.04.2024, ПРАЙМ

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шри-ланка

российские туристы

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 апр – ПРАЙМ. Шри-Ланка может продлить срок, на который россиянам предоставляют бесплатные визы. Об этом сообщила журналистам посол Шри-Ланки в России Джанита Лиянаге. По ее словам, виза изначально планировалась в бесплатном формате до 31 марта, но затем было принято решение продлить еще на месяц. "Сейчас прорабатывается вопрос, возможно, будет продление и дальше", — сказала она. Шри-Ланка в конце октября прошлого года ввела бесплатный визовый режим для граждан Китая, Индии, Индонезии, России, Таиланда, Малайзии и Японии. С помощью данной программы туристы могут пользоваться 30-дневной бесплатной визой. Действие программы по предоставлению бесплатных виз должно закончиться 30 апреля.

https://1prime.ru/20240423/turizm-847609910.html

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шри-ланка, российские туристы, визы