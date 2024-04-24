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Шри-Ланка может продлить бесплатные визы для россиян - 24.04.2024, ПРАЙМ
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Шри-Ланка может продлить бесплатные визы для россиян
Шри-Ланка может продлить бесплатные визы для россиян - 24.04.2024, ПРАЙМ
Шри-Ланка может продлить бесплатные визы для россиян
Шри-Ланка может продлить срок, на который россиянам предоставляют бесплатные визы. Об этом сообщила журналистам посол Шри-Ланки в России Джанита Лиянаге. | 24.04.2024, ПРАЙМ
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2024-04-24T11:21+0300
шри-ланка
российские туристы
визы
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 апр – ПРАЙМ. Шри-Ланка может продлить срок, на который россиянам предоставляют бесплатные визы. Об этом сообщила журналистам посол Шри-Ланки в России Джанита Лиянаге. По ее словам, виза изначально планировалась в бесплатном формате до 31 марта, но затем было принято решение продлить еще на месяц. "Сейчас прорабатывается вопрос, возможно, будет продление и дальше", — сказала она. Шри-Ланка в конце октября прошлого года ввела бесплатный визовый режим для граждан Китая, Индии, Индонезии, России, Таиланда, Малайзии и Японии. С помощью данной программы туристы могут пользоваться 30-дневной бесплатной визой. Действие программы по предоставлению бесплатных виз должно закончиться 30 апреля.
https://1prime.ru/20240423/turizm-847609910.html
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шри-ланка, российские туристы, визы
ШРИ-ЛАНКА, российские туристы, визы
11:21 24.04.2024
 
Шри-Ланка может продлить бесплатные визы для россиян

Посол Лиянаге: Шри-Ланка может продлить предоставление бесплатных виз россиянам

© Фото : Unsplash/Fredrik ÖhlanderПляж на Нилавели, Шри-Ланка
Пляж на Нилавели, Шри-Ланка - ПРАЙМ, 1920, 24.04.2024
© Фото : Unsplash/Fredrik Öhlander
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 апр – ПРАЙМ. Шри-Ланка может продлить срок, на который россиянам предоставляют бесплатные визы. Об этом сообщила журналистам посол Шри-Ланки в России Джанита Лиянаге.
По ее словам, виза изначально планировалась в бесплатном формате до 31 марта, но затем было принято решение продлить еще на месяц.
"Сейчас прорабатывается вопрос, возможно, будет продление и дальше", — сказала она.
Шри-Ланка в конце октября прошлого года ввела бесплатный визовый режим для граждан Китая, Индии, Индонезии, России, Таиланда, Малайзии и Японии. С помощью данной программы туристы могут пользоваться 30-дневной бесплатной визой. Действие программы по предоставлению бесплатных виз должно закончиться 30 апреля.
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ШРИ-ЛАНКАроссийские туристывизы
 
 
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