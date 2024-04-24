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В "Сибуре" оценили сумму затрат на замену энергооборудования в России

В "Сибуре" оценили сумму затрат на замену энергооборудования в России - 24.04.2024, ПРАЙМ

В "Сибуре" оценили сумму затрат на замену энергооборудования в России

России нужно будет заменить до 2050 года порядка 90 ГВт энергетического оборудования, что потребует 30 триллионов рублей, для привлечения этих средств нужно... | 24.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-24T16:45+0300

2024-04-24T16:45+0300

2024-04-24T16:45+0300

энергетика

сибур

энергооборудование

расходы

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 апр - ПРАЙМ. России нужно будет заменить до 2050 года порядка 90 ГВт энергетического оборудования, что потребует 30 триллионов рублей, для привлечения этих средств нужно расширять палитру инвестиционных механизмов в отрасли, заявил директор по энергетике и ресурсообеспечению "Сибура", член правкомиссии по вопросам развития электроэнергетики и председатель набсовета НП "Совет рынка" Владимир Тупикин. "До 2050 года нужно будет заместить 90 ГВт энергетического оборудования. Замена будет происходить с использованием как газотурбинного, так и паросилового - у нас холодная страна - оборудования", - сказал он на Российском международном энергетическом форуме. Тупикин отметил, что для замены этого объема надо будет "изыскать 30 триллионов рублей". По его словам, российской промышленности будет сложно это сделать только за счет прямых платежей потребителей по договорам на предоставление мощности, учитывая, что это будет сказываться в итоге на ценах для розничных потребителей. Электросетевой же компании в поиске инвестиционных ресурсов придется предлагать "разнообразные и нерыночные механизмы сбора средств". "Предложения, которые мы даем регуляторам: для сетевой компании – допэмиссия. Для генерации: привлечение институтов государственного финансирования и партнерства. Предлагаем расширить палитру инвестиционных механизмов за счет инвестиционных договоров", - добавил Тупикин. Он отметил, что пробным шагом в применении механизма инвестдоговоров может быть строительство ВИЭ-генерации на Дальнем Востоке, где прогнозируется дефицит мощности и электроэнергии. "Отработав механизм на ВИЭ, мы сможем распространить его и на строительство традиционной генерации", - заключил Тупикин.

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сибур, энергооборудование, расходы