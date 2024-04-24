https://1prime.ru/20240424/skachki-847654816.html
Путин потребовал не допускать скачков цен в регионах с паводками
Путин потребовал не допускать скачков цен в регионах с паводками - 24.04.2024, ПРАЙМ
Путин потребовал не допускать скачков цен в регионах с паводками
Президент России Владимир Путин потребовал не допускать скачков цен на товары первой необходимости в страдающих от паводков регионах. | 24.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-24T14:55+0300
2024-04-24T14:55+0300
2024-04-24T14:55+0300
происшествия
владимир путин
цены на товары
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МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин потребовал не допускать скачков цен на товары первой необходимости в страдающих от паводков регионах. Глава государства подчеркнул, что важно постоянно контролировать эпидемиологическую и санитарную ситуацию, не допускать спекулятивных скачков цен на товары первой необходимости, своевременно оказывать пострадавшим медицинскую и правовую помощь", — сказал он в ходе совещания, посвященного ликвидации последствий паводков.
https://1prime.ru/20240424/kompensatsiya-847654691.html
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владимир путин, цены на товары
Происшествия, Владимир Путин, цены на товары
Путин потребовал не допускать скачков цен в регионах с паводками
Путин потребовал не допускать скачков цен в пострадавших от паводков регионах
МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин потребовал не допускать скачков цен на товары первой необходимости в страдающих от паводков регионах.
Глава государства подчеркнул, что важно постоянно контролировать эпидемиологическую и санитарную ситуацию, не допускать спекулятивных скачков цен на товары первой необходимости, своевременно оказывать пострадавшим медицинскую и правовую помощь", — сказал он в ходе совещания, посвященного ликвидации последствий паводков.
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