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"Северсталь" добилась от ФАС снижения штрафа в десять раз, пишут СМИ

"Северсталь" добилась от ФАС снижения штрафа в десять раз, пишут СМИ - 24.04.2024, ПРАЙМ

"Северсталь" добилась от ФАС снижения штрафа в десять раз, пишут СМИ

Компания "Северсталь" добилась от Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России уменьшения штрафа по так называемому "делу металлургов". Стороны достигли... | 24.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-24T11:42+0300

2024-04-24T11:42+0300

2024-04-24T11:42+0300

экономика

фас рф

северсталь

мировое соглашение

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МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Компания "Северсталь" добилась от Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России уменьшения штрафа по так называемому "делу металлургов". Стороны достигли согласия подписать мировое соглашение. Об этом сообщили "Ведомости" со ссылкой на осведомленные о деталях дела источники. Одним из условий подписания должно стать снижение штрафа для "Северстали" с 8,7 миллиарда рублей до менее 900 миллионов рублей. Дело рассматривает Девятый арбитражный апелляционный суд. Он должен утвердить мировое соглашение уже в мае.Один из собеседников заявил изданию, что "Северсталь" в рамках подписанного и переданного в суд документа отказывается оспаривать штраф и предписания от ФАС. Также компания частично выполнила предписания ФАС, в том числе разработала и представила торговую политику на рынке горячекатаного плоского проката. Документ предусматривает принципы формирования цен на внутреннем рынке.Вместе с тем, стороны не дали официальных комментариев по ходу процесса. В январе 2024 года Арбитражный суд Москвы признал решение ФАС оштрафовать "Северсталь" на 8,7 млрд рублей законным. Фирма оспорила данное решение в вышестоящей инстанции. Согласно данным ФАС, объем прибыли "Северстали" в 2021 году увеличился в три раза, при этом продажи по сравнению с показателями прошлых лет не изменились.

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фас рф, северсталь, мировое соглашение